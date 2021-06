Kicillof afirmó que hay sectores que emiten mensajes “para enloquecer a la gente” – Télam

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirm que hay sectores que emiten “mensajes para enloquecer a la gente” en medio de la pandemia de coronavirus, y asegur que en su administracin “no estn en una competencia para conseguir vacunas”.

“Primero dijeron que las vacunas que conseguimos eran veneno, despus que no haba y despus que se pagaron coimas. La verdad, fantase en algn momento que en pandemia alguna cosas no se iban a hacer, pero me equivoqu. Hay sectores que quieren enloquecer a la gente con los mensajes que mandan”, seal Kicillof en declaraciones al canal C5N.

Y en ese sentido, el mandatario agreg: “La verdad que decir que no hay que cuidarse en medio de todo este contexto es algo muy grave, y creo que hay que tener un poco ms de responsabilidad”.

En cuanto a las gestiones para adquirir vacunas que concret la provincia de Buenos Aires con laboratorios de India y China, KIcillof asegur que “nadie se salva solo” y reiter que los frmacos que consiga estarn a disposicin de “todos los argentinos”.

“No estamos en competencia con nadie y queremos que las vacunas que consigamos sean para todos los argentinos. No puedo pararme en la General Paz y decir que las vacunas son mas y de nadie ms. Nadie se salva solo”, seal el gobernador.

Kicillof destac la media sancin que obtuvo en la Cmara de Diputados el proyecto de ley de “zonas fras” que propone rebajar las tarifas de gas en regiones del pas de bajas temperaturas, y seal que beneficiar a 59 distritos bonaerenses.

“Es una noticia muy importante la media sancin de esa proyecto y no sali en ninguno de los diarios de la oposicin. Escuch incluso a varios diputados bonaerenses que se opusieron al proyecto porque dijeron que ‘haba otros que tambin lo merecan’. No lo entend”, apunt.

En relacin a la controversia que se gener esta semana luego de que el presidente Alberto Fernndez dijera que “los argentinos descienden de los barcos”, Kicillof estim que “ms all de las palabras estn los hechos”.

“Alberto (Fernndez) dio sobradas muestras de trabajar por la unidad de latinoamrica al darle refugio a Evo Morales (expresidente de Bolivia) y haber hecho un acuerdo con Mxico (para la produccin de vacunas). Con esa frase logr que dirigentes de la oposicin se hicieran indigenistas. Tienen una gran capacidad para el cameleonismo y el caranchismo poltico”, subray.