Kicillof afirmó que la vocación de su gobierno ‘es mejorar cada día’

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este viernes que la vocación de su administración es «mejorar cada día» durante un acto que encabezó en el municipio de General Paz, donde se inauguraron obras de entubamiento, saneamiento, y tapado del canal de la Laguna de Ranchos.

«Agradecemos a los intendentes por dejarnos ser parte una transformación histórica, nos faltan un montón pero nuestra prioridad, nuestra vocación es mejorar cada día. Para nosotros, desde el peronismo donde hay una necesidad, hay un derecho y hay una obligación a la que tenemos que acompañar», señaló Kicillof.

El mandatario recordó que durante la gestión de Cambiemos se decía que el gobernar «era una cosa técnica, pero tomaron una deuda tremenda mientras gestionaban la Provincia desde la Capital Federal con un control remoto».

«Es una cuestión de decisión y convicción política, algo ideológico. No todos son lo mismo. Algunos dejan las zanjas abiertas y otros las entubamos», agregó el gobernador

Estado presente con obras concretas para mejorar la vida de los bonaerenses



Más adelante apuntó que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se hicieron 65 escuelas en cuatro años y que en cambio su gestión «puso en funcionamiento 130 en tres años».

«Algunos dicen que el estado es malo, que no sirve para nada. Si no hay estado no hay derechos y quedan relegados los más débiles. Acá no hay municipios de primera o de segunda. No sabían ni que estaban gobernando, necesitan una brújula, un mapa y ocuparse del interior, algo que nosotros hicimos«, observó.

El gobernador bonaerense remarcó que «los medios porteños nos viven criticando, están llenos de prejuicios pero nunca muestran estas cosas y que hay intendentes maravillosos en la Provincia».

Por su parte, Leonardo Nardini, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, destacó «este gobierno da las posibilidad como para que se hagan estas transformaciones».

«Había vecinos que estaban desahuciados y hoy les mostramos que había que creer. No fue fácil este tiempo para gobernar, heredamos gestiones como las de Vidal y Macri pero la gente confió», destacó el funcionario.