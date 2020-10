Kicillof anunció aperturas de shoppings, salas de ensayo, nuevos deportes y más construcción privada

En conferencia de prensa en La Plata, el mandatario provincial también detalló que se habilitarán “ensayos y asistencias de artistas a sus estudios; talleres culturales; ampliación de la construcción privada; y deportes al aire libre”, señaló.

“La pandemia no terminó, pero lo primero que se observa es la solidaridad de nuestro pueblo. Algunos no los ven, o no lo quieren ver y nos quieren hacer bajar los brazos”, subrayó Kicillof en conferencia de prensa en La Plata, y destacó que “decían que la Provincia iba a sufrir un colapso”, pero no pasó.

El gobernador informó que la situación epidemiológica de la Provincia continúa con la misma dinámica. “Por siete semanas consecutivas se han ido reduciendo los casos en el AMBA. Lo mismo pasa con las camas de terapia intensiva una reducción sustancial pero lenta”, indicó y llamó a la población a continuar con los cuidados. “No podemos relajarnos”, dijo.

En tanto, en el interior de la Provincia de Buenos Aires se ve “una tendencia al crecimiento de los casos. Mientras bajábamos un 47% en el Gran Buenos Aires, en el interior casi se triplicaron”.

En este sentido, explicó que 100 de los 135 municipios bonaerenses se encuentran en una situación de DISPO (Distanciamiento Social, preventivo y Obligatorio) con un sistema de fases que habilitan diferentes actividades. De esos, 48 están en fase 3 y solo 14 en fase 5, “donde hay más flexibilización”. “En el AMBA seguimos trabajando en fase 3, pero hemos dispuesto diferentes etapas siempre que sigan reduciéndose los casos”.

Respecto a la educación, sostuvo que “se establecieron distritos de riesgo bajo, medio y alto”. “En 15 distritos ya se han establecido actividades presenciales en 338 escuelas y a partir del 10 de noviembre se sumarán 357 escuelas más, siempre de manera escalonada y progresiva”, agregó. En cambio, en los 79 distritos de riesgo medio se realizarán actividades socioeducativas voluntarias, mientras que los de riesgo alto seguirán sin cambios.

En tanto, se refirió a la temporada turística de verano y explicó que “la mejora en la situación general permitió establecer fecha de inicio para la temporada”, que será el 1° de noviembre para propietarios no residentes y el 1° de diciembre para turistas.

“Seguramente vamos a recordar el 2020 como uno de los años más difíciles de nuestras vidas. Así que aquel que quiera tomar un descanso lo va a poder hacer en la medida de sus posibilidades, pero con cuidado y respetando los protocolos”, advirtió.

Anunció que se van a permitir las actividades culturales al aire libre, con limitaciones y que “en algunas salas donde haya posibilidades de ventilación y distanciamiento con aforo, se van a poder llevar a cabo algunas de las actividades culturales”.

También explicó que aquellos turistas que den positivo en los lugares de veraneo deberán retornar a su domicilio, siempre que el caso no sea de gravedad. Si no puede hacerlo, deberá quedarse en un centro de aislamiento, que se abrirán en cada uno de los municipios.

“Cuando encontremos una vacuna y una cura, ahí podremos descansar. Mientras tanto les quiero pedir que se sigan cuidando. Esta pandemia no va a poder que nuestros sueños y proyectos. Solo debemos posponerlos”, cerró.