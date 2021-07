Kicillof anunció el pase del AMBA a “fase 4” y la amplitud de aforo para vacunados – Télam

Kicillof dio una conferencia de prensa sobre la situacin epidemiolgica.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunci este lunes que desde este martes habr vacunacin libre contra el coronavirus para mayores de 30 aos, dijo que la semana prxima se ampliarn los aforos para inoculados en locales gastronmicos y de compras e inform sobre la apertura de la inscripcin para la inmunizacin de adolescentes de entre 13 y 17 aos con comorbilidades.

Adems, con ms de 10 millones de vacunados en el territorio provincial, anunci que los 40 distritos del rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasan a Fase 4, debido al descenso sostenido de casos por debajo de los 250 cada 100 mil habitantes en los ltimos 14 das.

“Tenemos una incidencia de 222 casos”, celebr Kicilof en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, junto al Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, en la que anunci que “el AMBA est en Fase 4”.

Dijo, adems, que a partir de maana “en toda la provincia de Buenos Aires los mayores de 30 aos podrn acceder a la primera dosis en vacuna libre, concurriendo con el Documento de Identidad” a cualquiera de las 400 postas sanitarias habilitadas en el territorio.

“A partir del lunes prximo, en cada una de las fases, y sobre todo en las actividades de establecimientos gastronmicos, gimnasios, clubes, centros comerciales o shopping, se ampliarn los aforos para los vacunados, se permitir un adicional en el aforo exclusivamente para personas vacunadas con una dosis, siempre que haya transcurrido 21 das de recibida la vacuna”, adelant tambin el mandatario bonaerense.

Detall que “en Fase 2, donde haba una prohibicin directa, se extiende el aforo a un 30%, pero debe certificarse que las personas estn vacunadas”.

“En distritos con Fase 3 el aforo es del 30% y a partir del lunes ser de 50%. Se agrega un 20% para los protegidos por una dosis; mientras que en distritos de Fase 4, que tiene un aforo de 50, pasa a un aforo del 70%, con un 20% para personas que demuestren que estn vacunadas con una primera dosis”, precis.

Detall que quienes concurran a estos establecimiento debern probar que recibieron hace 21 das la primera dosis exhibiendo el certificado de vacunacin; o la constancia en las aplicaciones Vacunate y Mi Argentina.

La vacunacin, cada vez con ms ritmo (Foto: Walter Daz).

“Es un reconocimiento a los que se vacunaron, hay muchos pases donde hay una resistencia a vacunarse; nosotros tuvimos una campaa antivacuna lapidariamente derrotada”, puntualiz.

Kicilof consider que “hoy tenemos una voluntad de vacunarse muy extendida, quedan an los que no quieren o dicen que escucharon a tal comunicador decir que era venenosa”. Pero remarc que “los que se vacunan protegen a los dems, los que se resisten a vacunarse se perjudican a s mismos y a los dems, nadie tiene derecho a perjudicar a los dems por eso vuelvo a convocar a que se inscriban en el plan de vacunacin”.

La campaa de vacunacin

Confirm que continuar hasta el prximo viernes la vacunacin en estaciones de trenes para aquellos grupos etarios con vacuna libre. Ser en las estaciones de San Isidro, San Miguel, Jos c. Paz, Caseros, Gonzlez Catn, Merlo, Moreno, Temperley, Florencio Varela y Quilmes.

El gobernador anunci tambin que se abri a partir de hoy la inscripcin en el plan Vacunate para adolescentes de entre 13 y 17 aos con comorbilidades.

“Disponemos en la Repblica Argentina de dos vacunas candidatas para menores de 18 aos pero todava no estn aprobadas; son Moderna y Sinopharm, que ya se est aplicando en su pas de origen a menores de 18 aos, pero no est aprobada por la Anmat”, aclar .

Destac adems que “queda abierta a partir de hoy la inscripcin para chicos y chicas de entre 13 y 17 aos, particularmente los que tienen comorbilidades”.

El gobernador dijo que “logramos ms ciudades bonaerenses protegidas”, ya que se incorporaron 10 distritos a los 69 donde la vacunacin super el 95% de los inscriptos.

“Tenemos 79 municipios donde prcticamente completamos la vacuna a mayores de 18 aos con una dosis”, afirm, y enumer que esa nueva decena son Coronel Dorrego, Bolvar, Lincoln, Trenque Lauquen, Chascoms, Ramallo, Exaltacin de la Cruz, Lobos, Carmen de Patagones y Saavedra.

“La pandemia est entre nosotros, tenemos que seguir cuidndonos, no aflojar con los cuidados. El virus contagia y las nuevas variantes contagian mucho ms. Estas variantes nos pueden hacer retroceder rpidamente. Necesitamos demorar el ingreso de la variante Delta y es lo que estamos haciendo: avanzar con la vacuna y reducir las restricciones”, afirm.

Consultado sobre las clases presenciales tras el receso escolar, Kicillof apunt que “en la provincia quedan 13 de los 135 distritos sin presencialidad; en el resto est permitida la actividad presencial”.

“En las prximas semanas suponemos que vamos a estar en Fase 3 en toda la provincia, con lo cual el anuncio es que vamos a seguir cuidndonos y todos estaran en condiciones de volver a la presencialidad tras las vacaciones”, confirm.