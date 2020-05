Kicillof cargó contra quienes presionan para levantar la cuarentena: El que no lo entienda está totalmente equivocado

Ante la presiones de algunos sectores empresarios para que se libere la actividad comercial, el mandatario provincial fue tajante. “No importa si es muy rígido el aislamiento en el Gran Buenos Aires” porque “hay que permitir actividades siempre y cuando no pongan en riesgo la vida; fuera de eso no aceptaremos ninguna presión que genere falsas expectativas y que no es lo que piensa la mayoría”.

“En el Gran Buenos Aires la situación es distinta que en el interior de la provincia y el que no lo entienda y quiera presionar con abrir todo pone en riesgo a los demás y está totalmente equivocado“, aseguró Kicillof en conferencia prensa.

Kicillof brindó detalles del cariz que tendrá la flexibilización de la cuarentena en provincia de Buenos Aires y en especial en el conurbano bonaerense. En ese sentido ratificó que los niños podrán acompañar a sus padres a hacer las compras en los comercios de cercanía, de esa manera podrán dar una vuelta por el barrio.

Sin embargo siguen prohibidas las salidas de esparcimiento en el ámbito del conurbano bonaerense.

Detalló además que el transporte público “sólo está permitido para trabajadores esenciales con la debida documentación”, debido a que es “el principal propagador del virus” y

Además, Kicillof puntualizó la necesidad de “impedir el desabastecimiento de productos y el aumento de precios” y que en los comercios “no nos podemos dar el lujo de la normalidad” por lo que se abrirán “los de cercanía” mientras que los centros comerciales continuarán cerrados.