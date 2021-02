Kicillof contó que le pidió en público a Rodríguez Larreta “que se vacune” – Télam

Kicillof dijo que la vacuna Sputnik V “se aprob para mayores de 60 y no hay lmite de edad”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof señaló este lunes que le pidió públicamente a Horacio Rodríguez Larreta que se vacune, dado que el jefe de gobierno porteño todavía no se vacunó, y que ese pedido se lo hizo “adelante de varios gobernadores”.

“Yo creo que todavía hoy convive en algunos medios de comunicación, y con el eco en determinados dirigentes y referentes del macrismo, una campaña anti-vacuna, que es muy intensa”, añadió luego Kicillof en una entrevista por Radio Nacional, y después acusó a algunos medios de comunicación “de sembrar nuevas confusiones, nuevas dudas” en relación a la campaña nacional de vacunación contra la Covid-19.

Además, el mandatario provincial remarcó que la vacuna Sputnik V, que se utiliza en el plan vacunatorio a nivel nacional y en el distrito bonaerense, “se aprobó para mayores de 60 y no hay límite de edad”.

“Yo ya dije que una campaña anti-vacunas sale del plano de la política y de las buenas costumbres, es repugnante”, cuestionó Kicillof.

Y luego agregó: “Los que antes nos decían que las vacunas que íbamos a traer no servían ahora se enojan porque vinieron pocas o porque hacemos campañas de difusión y de promoción, como vacunar gente de ámbitos de reconocimiento, porque todavía se ve gente que dice ‘yo no me quiero vacunar con esta vacuna o con tal otra’. Si lo aprueba el ANMAT no hay que ver el origen sino que tiene el sello de calidad y de eficacia que nos permite a todos nosotros confiar en eso y vacunarnos, y eso es lo que quisimos demostrar”.

“Yo ya dije que una campaña anti-vacunas sale del plano de la política y de las buenas costumbres, es repugnante”.” Axel Kicillof

Kicillof, en ese sentido, recordó que varios dirigentes con responsabilidades en la coalición oficial se aplicaron la vacuna Sputnik V y aseguró que una de las motivaciones para hacerlo fue responder, con la propia vacunación, a la campaña que circulaba por las redes y que sostenía que “esa vacuna (por la Sputnik), prácticamente, te mata”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando para que una parte de la población que está desinformada pueda acceder a la vacunación, acompasadamente con la llegada de la vacuna”, agregó.

En una posición similar a la del gobernador, el senador nacional Mariano Recalde (FdT-CABA) aseguró este lunes que Rodríguez Larreta “debería haberse vacunado, debería cuidarse y cuidar a los demás”.

“El jefe de gobierno debería haberse vacunado, debería cuidarse y cuidar a los demás”, criticó Recalde y luego responsabilizó a las autoridades del gobierno de la CABA por no mostrar “una actitud más proactiva” en el respaldo a la vacunación.

“El Gobierno de la Ciudad debería dar más información, llevar más tranquilidad, mostrar una actitud más proactiva respecto de las vacunas, como hacen otros gobiernos, como el de la provincia (de Buenos Aires) o el nacional. Pareciera que, solapadamente, forma parte de la campaña anti-vacunas”, profundizó Recalde en su sospecha.