Kicillof criticó una nota de Clarín y defendió el manejo de la Provincia ante la pandemia – Télam

El gobernador bonaerense fue crtico con una nota publicada por el diario Clarn.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó hoy el contenido de una nota del diario Clarín que posteó en su facebook y redes sociales, donde afirmó que “las comparaciones no siempre son odiosas, pero cuando son mentirosas, seguro son una verdadera canallada”.

El primer mandatario bonaerense se refirió a una nota publicada ayer por Clarín y dijo “sutilmente titulada ‘El costo de la pandemia’. Larreta gastó el doble que Kicillof por habitante pero tiene el 31 por ciento de internados del Gran Buenos Aires”.

“Esta nota nos hace un favor y termina de exhibir cuál fue el punto que se intentó demostrar desde que se inició la pandemia. Fui a menudo acusado de ser agresivo, violento o desubicado cada vez que mencioné la situación sanitaria de la CABA”, remarcó el mandatario en sus redes sociales.

Luego agregó: “Mi explicación fue siempre la misma. Estoy obligado a hacerlo, porque ciertos sectores se dedicaron todo este tiempo a sostener que en la Provincia se hace todo mal mientras que la Ciudad hace todo bien. Axel malo, Larreta bueno. Esta intención queda ahora definitivamente demostrada con esta nota tan sesgada como malintencionada”.

El gobernador también resaltó que “en muchas oportunidades, sostuve que había menos casos en la Provincia que en la Ciudad y en ese mismo diario me trataron prácticamente de tonto y también de estafador”.

“La cuestión es que CABA tiene 3 millones de habitantes y la Provincia 17. De modo que comparar los números absolutos resulta engañoso y es absolutamente ridículo”, apuntó.

“Al día de hoy, por ejemplo, en la PBA hay 320 mil casos confirmados y en la CABA, 110 mil. Casi tres veces más. Pero como resulta que la Provincia tiene cerca de 6 veces más habitantes que la CABA, medidos correctamente, hay la mitad de casos en PBA que en CABA en relación a su población. Para que el cálculo sea claro: en CABA, un habitante de cada 30 dio positivo y en PBA, uno cada 60”, argumentó Kicillof.

La máxima autoridad de los bonaerense también escribió: “Ahora, si bien Clarín asegura que el gasto informado para afrontar el Covid en Provincia es de 15 mil millones y el de CABA de 5 mil millones (es decir, tres veces superior en la Provincia) esta vez sí, finalmente, descubre que para comparar debe medirse el gasto por habitante”.

“Para los casos de Covid no, pero para el gasto sí, sólo porque les conviene. Pero como Provincia tiene 6 veces más habitantes, el gasto de PBA por habitante resulta ser la mitad. Es un extraño caso de uso selectivo de la matemática”.

“Sin embargo, no vengo a quejarme de esto. Después de todo, si Clarín quiere construir un monumento al gobierno de la Ciudad, no hay problema, que lo haga. Lo que sí quiero dejar en claro es que la información es equivocada. Para mejorar la comparación, también hay que tener en cuenta que el sistema público de la CABA sólo atiende entre un 20% y un 30% de la población de la ciudad; el resto recurre al sistema privado porque tiene prepaga u obra social”, aseveró el gobernador.

Al seguir su argumentación Kicillof señaló: “Los habitantes de la Provincia, en cambio, cuentan con un grado de cobertura privada muchísimo menor y, por tanto, es el sistema público de salud, provincial y municipal, el que debe afrontar en mayor medida la pandemia. Clarín suma mal, divide mal y también compara peras con manzanas”.

“Mi intención nunca fue nunca evaluar las políticas sanitarias de la Ciudad. No podemos seguir permitiendo que Clarín mienta. Insisto: estamos atravesando una pandemia, se trata de la salud, de la vida y de la muerte. Evidentemente me equivoqué cuando creí que, ante una crisis sanitaria tan grande, las campañas de desinformación iban a tomarse una tregua. No es año de elecciones, es año de pandemia”, finalizó el gobernador de Buenos Aires.

Según datos aportados por el Ejecutivo bonaerense, las transferencias adicionales que recibirá la provincia en concepto de fondos de coparticipación tras el decreto firmado esta semana por el presidente Alberto Fernández son equivalentes a 35.000 millones de pesos por año.

Esos fondos equivalen a “casi todo el gasto realizado para hacer frente al Covid-19 en la provincia, contando asistencia financiera a los municipios donde hay más de 200 hospitales municipales”, señalaron fuentes del Gobierno bonaerense.

Comprenden “el pago de salarios de bolsillo mensual de todos los trabajadores y trabajadoras provinciales: profesionales de la salud, docentes, fuerzas de seguridad, trabajadores estatales,y dos meses de haberes jubilatorios.

Con esa suma se puede “cubrir todo el alimento para alumnos y alumnas bonaerenses en comedores escolares de la provincia en 2020 y el 74% de los recursos destinados a programas sociales”.

Ademas, con esta cifra se podría financiar “el 80% del gasto del Ministerio de Salud (sin incluir salarios) que incluye las inversiones realizadas para recuperar el sistema de salud provincial; el 30% Plan Bonaerense de Infraestructura y Obra Pública y la compra de 11.700 patrulleros equipados”