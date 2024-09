Kicillof cuestionó a Macri y a Milei por los subsidios del colectivo: «La Provincia siempre pagó, pero la Ciudad no»

En medio del conflicto respecto al boleto de los colectivos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y al presidente Javier Milei por la firma de un acuerdo para el traspaso a la Ciudad del costo operativo de 31 líneas de colectivos que circulan solo por territorio porteño. En ese sentido, el mandatario provincial afirmó que se trata de «una operación espantosa, vomitiva y a cielo abierto”, a la vez que aseguró que la Provincia «siempre pagó» el subsidio al transporte, pero «la Ciudad no».

Más temprano, Macri había asegurado: “Nosotros estamos subsidiando y sosteniendo la tarifa integrada, a diferencia de la Provincia». Luego de sus dichos, el secretario de Transporte nacional, Franco Mogetta, acusó a Kicillof de tener un “posicionamiento político” y no hacer frente con el presupuesto propio a los gastos de traspaso.

Sin embargo, el gobernador salió a desmentirlos en diálogo con Radio con Vos: «La verdad es que nosotros siempre pagamos el 100% de los subsidios y la Ciudad no, y estaban en un tironeo con la Nación, aparte, por todos los subsidios que no había pagado en el pasado”. Al respecto, insistió en que desde hace cuatro años la Provincia “paga todos los meses el 100% del subsidio al boleto para 262 líneas” provinciales (que no cruzan hacia el territorio porteño), mientras la Ciudad pagaba menos de la mitad de lo que correspondía.

Además, afirmó que cuando Mauricio Macri decidió restituir en su gestión el “fondo del conurbano” para la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, “le trasladó también el pago a los subsidios al transporte, una cuenta que más o menos se compensaba”. En ese sentido, recordó que el entonces presidente también le pasó el pago a los subsidios a la Ciudad, pero con un mecanismo distinto que le permitió al gobierno porteño abonar en parte esos subsidios o no hacerlo.

El gobernador bonaerense tildó al acuerdo que firmaron Nación y CABA de «operación espantosa, vomitiva y a cielo abierto”.

“Hay una pequeña diferencia. La Provincia, desde 2019 y principios de 2020, paga todos los meses el 100% del subsidio al boleto para 262 líneas provinciales. El boleto vale $370, la diferencia con el costo lo paga la provincia, el 100%. La salvedad es que nosotros pagamos, pero la Nación es la que calcula y establece el precio del boleto. Y todos los meses nos pasa la factura de cuánto tenemos que pagarle a cada empresa de colectivos”, precisó Kicillof.

“¿Qué pasa con la Ciudad? La ciudad tiene 31 líneas propias. Macri también les había transferido los subsidios, pero al revés: los subsidios a las empresas los paga la Nación, hasta el día de hoy, y después la Ciudad le tiene que reintegrar ese monto”, continuó, adelantando la temática de su denuncia.

Y agregó: “Bueno, [la Ciudad] no le devolvía a [la Nación] lo que correspondía. Creo que el primer año [Horacio Rodríguez] Larreta le devolvió todo, no sé con qué puntualidad financiera, después, a partir del cambio de gobierno, devuelven la mitad. Acá el problema es que la Ciudad no le estaba pagando el total de los subsidios al boleto de colectivos. La Provincia paga el 100%. La Ciudad, el 50%. Provincia, en julio, pagó 72 millones de pesos. Ciudad, eran 14 mil millones, que pagaba la mitad, unos 7.000 millones de pesos”.

“La Nación le reclamó a la Ciudad que le pague completo. Ahora quieren hacer este enjuague, repelente, espantoso, que desde ya desmiento. Nosotros pagamos todo, la que no pagaba era la Ciudad”, expresó. Además, manifestó que por eso coincide el traspaso del costo operativo de los colectivos a la Ciudad con el pago de la coparticipación que la Nación le adeudaba.

La denuncia de Axel Kicillof por la quita de subsidios

Kicillof había promovido este lunes una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Estado se abstenga de hacer modificaciones en el sistema de boleto integrado y se mantengan los subsidios en las tarifas de quienes hacen combinaciones de transportes públicos. Se trata de la quinta acción judicial que plantea contra actos del Gobierno nacional ante el máximo tribunal de justicia.

La denuncia fue presentada esta mañana, con el patrocinio de la Fiscalía de Estado, donde se denunció “arbitrariedad e ilegalidad manifiestas” por “la decisión unilateral, arbitraria, intempestiva, irregular y discriminatoria que, en forma actual e inminente lesiona, restringe, altera y amenaza los derechos y garantías de la Provincia de Buenos Aires en materia de liquidación y compensación” del sistema de boleto integrado en el marco del Sistema único de boleto electrónico (SUBE).

Kicillof consideró que la quita de subsidios es una “violación a los compromisos asumidos y vigentes».

En el escrito, manifestó que el subsidio que pretende quitar el Gobierno nacional es una “herramienta de bienestar social” determinante para “el acceso a los servicios de transporte público automotor, ferroviario de superficie y subterráneo de pasajeros”. De esa manera, afirmó que la medida “pone en riesgo” la prestación del servicio “en el ámbito provincial y municipal”.

Al respecto, denunció que el Ejecutivo nacional incurrió en una “violación a los compromisos asumidos y vigentes, pretendiendo descargar tales compensaciones en cabeza de la provincia de Buenos Aires, con el consiguiente y eventual impacto tarifario y presupuestario de un costo que no ha sido contemplado”. Por ese motivo, solicitó a la Corte que le ordene al Estado que “se abstenga de innovar en cuanto a las compensaciones tarifarias que viene financiando en medios de transporte público de pasajeros del AMBA de jurisdicción provincial y municipal”.

