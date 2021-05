Kicillof dijo que apoyará las decisiones del Presidente y advirtió que hay que bajar contactos – Télam

Kicillof se reunir este mircoles con el comit de crisis para analizar las medidas a adoptar

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, asegur que la provincia acompaar todas las medidas que adopte el Gobierno nacional para frenar los contagios por coronavirus y consider que “cuando aumentan los casos hay que limitar los contactos”.

“Se tomaron medidas para cortar el aumento exponencial y los casos dejaron de crecer, se estanc el aumento y eso fue un avance”, sostuvo.

Pero advirti que “cuando el virus est intenso, con fro y con las nuevas cepas, las medidas que en otro momento eran efectivas ahora no alcanzan”.

En declaraciones al canal IP, el gobernador adelant que este mircoles mantendr una reunin con el comit de crisis que lo asesora para analizar las medidas a adoptar a partir del viernes cuando vence del DNU nacional sobre restricciones.

“Siempre voy a acompaar las decisiones del Gobierno nacional. Es difcil plantear que hay una actividad segura con tantos contagios. Nuestro criterio epidemiolgico es cuando aumentan los casos hay que limitar los contactos y si no veo a nadie, no se contagian”, grafic.

Record que en su viaje por Europa, el presidente Alberto Fernndez “nos mostr capitales como Pars, en la que en la calle a determinada hora no vuela una mosca, no haba un alma”. Y agreg que “si las personas no se juntan la posibilidad de contagio es casi nula”.

Ratific su apoyo a la decisin del Presidente de suspender las clases presenciales en los distritos en alerta epidemiolgica y cuestion al jefe de Gobierno porteo, Horacio Rodrguez Larreta por incumplir esa medida.

“En medio de la crisis sanitaria ms grave de la historia hay cosas que no se pueden hacer. Hay que acompaar al Presidente y es muy mala idea e inconveniente ponerse a levantar el dedo y decir esto s o esto no”, subray.

Consider que la ciudad de Buenos Aires “resolvi desobedecer una ley y eso limita, porque hay que tomar medidas coordinadas porque el AMBA es un solo espacio epidemiolgico y los nicos que pueden negarlo son los jueces de la Corte”.

Si bien no lo descart, admiti que “un cierre fuerte por un tiempo limitado permite una baja rpida de los casos pero tiene muchos efectos en lo social y econmico”.

“Siempre hemos tratado de incurrir en los menores costos posibles. Paramos la curva exponencial y eso es un gran avance”, resalt.