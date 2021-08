Kicillof: “El empleo joven está lleno de oportunidades en la pospandemia” – Télam

Vamos a “fortalecer la red de escuelas tcnicas en la provincia”, dijo Kicillof.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, present este lunes el programa Impulsar Oficios, que dar asistencia econmica y capacitacin a los jvenes egresados en los ltimos tres aos de los centros de formacin profesional y laboral, y asegur que “el empleo joven, golpeado por la pandemia, est lleno de oportunidades en la pospandemia”.

“Es un programa cooperativo entre el Estado, las organizaciones sindicales, el sistema educativo y las empresas”, explic Kicillof en el acto en la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata.

Record que durante el anterior Gobierno “las escuelas tcnicas se vieron atacadas, limitadas en su funcionamiento y nosotros nos comprometimos a hacer el proceso inverso y fortalecer la red de escuelas tcnicas en la provincia de Buenos Aires”.





Detall que este lunes el Ministerio de Trabajo bonaerense tiene 207 centros con convenios de formacin laboral, que brindan 8.500 cursos gratuitos, y en la Direccin General de Cultura y Educacin tenemos ms de 600 instituciones, ms escuelas de educacin tcnica, profesional, agraria, donde concurren muchsimos chicos y chicas”.

Kicillof precis que “hay ms de 75 mil chicos y chicas cursando” y remarc que “este programa apunta a los que egresaron en los ltimos 3 aos”.

“Miles de jvenes egresan y luego de egresar no consiguen empleo pero tendran la voluntad de crear empleo, pequeo, asociativo, de lo que aprendi a travs del sistema educativo pblico y gratuito, est dispuesto a poner a funcionar todo lo que aprendi, ponerlo a disposicin de la sociedad para generarse un ingreso, un empleo y forma de vida”, destac.

“Le vamos a proporcionar asistencia tcnica, los 3 niveles de Estado, para que los que egresen puedan disponer del conocimiento necesario para iniciar su emprendimiento“, explic.

Record “un caso que fue tapa: la empresa Toyota haba dicho que se haba quedado sin suficiente oferta laboral y al otro da el Ministerio de Trabajo y funcionarios de educacin le acercaron 700 currculumsalgo anduvo mal en la bsqueda, no en nuestra sociedad y la voluntad de capacitarse”.

“Tenemos muchos currculums para acercar, para empresas que crean y necesiten trabajadores con oficio y tcnicamente preparados”, precis.

Afirm que “el sistema bancario tiene un defecto: slo da crdito al que muestra que no lo necesita, pero el que lo necesita no tiene indicadores para obtener crdito formal y as se frustra la capacidad de crecimiento de nuestra Provincia”.

“Con este programa vamos a generar valor a partir del conocimiento, dar asistencia econmica y asistencia de formacin y capacitacin para que miles y miles de jvenes puedan concretar lo que estudiaron en un trabajo, en una cooperativa y as armar camino en la vida laboral”, sostuvo.

Precis que en el programa tendr participacin el Banco de la provincia de Buenos Aires a travs del otorgamiento de microcrditos.

“El empleo joven golpeado por la pandemia est lleno de oportunidades en la pospandemia, abre caminos nuevos y este es un programa central que necesita no de un chasquido sino de un trabajo continuo, perseverante de encontrar los actores que darn lugar a estos emprendimientos”, enfatiz.

Kicillof efectu esta presentacin en un acto que comparti con la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

La ministra destac que Impulsar Oficios “es un programa integral que busca acompaar a los jvenes a lo largo del proceso y est orientado a los que estudiaron oficios, a quienes pediremos que presenten proyectos, los acompaaremos con tutoras y financiamiento no reembolsable, rendible, transparente”.

“No queremos poner dinero en lo que no va a durar, vamos a darles una salida real, pondremos tutoras para acompaar 6 meses ms, ese universo de jvenes va a estar acompaado por la Provincia”, remarc Ruiz Malec.

Destac que “trabajaremos mancomunadamente con centrales obreras como CTA, Uocra, UOM, Smata, sindicatos de la alimentacin, petroleros, con todos los gremios con los que trabajamos muy bien para que sean impulsores en el territorio de Impulsar Oficios”.