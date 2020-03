Kicillof, en sesiones ordinarias en Provincia: “En muchas áreas encontramos situaciones de abandono”

Axel Kicillof en apertura de sesiones ordinarias

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que “pese a todas las dificultades“, en los 82 días que lleva de mandato se está “poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires”, al poner en marcha el período número 148 de sesiones ordinarias de la Legislatura.

“Pese a la muy dura situación económica, de la emergencia que estamos transitando, de la escasez de recursos y condicionamientos externos, pese a esas dificultades, en estos 82 días estamos poniendo en marcha la provincia de Buenos Aires”, remarcó el mandatario al inicio de su discurso.

Kicillof explicó que recibió una provincia “en situación de abandono” y dijo que “no es chicana ni revancha” pero se ve “obligado a decir que se trata de un gobierno (el de María Eugenia Vidal) que en el último tiempo ni siquiera venía frecuentemente a la capital provincial”.

Al hablar en la apertura de las sesiones de la Legislatura provincial, Kicillof dijo que “tal vez más importante que esta apertura de sesiones se tiene que celebrar después de mucho tiempo se iniciaron las clases en toda la provincia de Buenos Aires, donde los únicos privilegiados son los niños y niñas”.

Uno de los logros de su gestión que más resaltó fue el incremento de visitantes a la costa atlántica y la temporada histórica que tuvo Mar del Plata y diferentes ciudades de la costa. También destacó la decisión de frenar el aumento de tarifas, de peajes y del combustible, y asoció algunas de las medidas a una continuidad en la provincia de las que tomó el presidente Alberto Fernández en la nación.

En esa línea, afirmó: “Las decisiones que se toman desde el gobierno y la legislatura tienen resultados. Si sabemos apuntar bien, dónde poner los recursos y a quién favorecer, vamos a dar vuelta esta crisis y vamos a poner de pie la provincia”.

Con respecto al control del las tarifas resaltó su decisión de suspender el aumento de la luz durante seis meses y dejar sin efecto la medida que había tomado María Eugenia Vidal. “Cuando llegamos, una parte de la boleta se pagaba en dólares. Establecimos una revisión integral de esos acuerdos. También queremos ver cuáles fueron las ganancias del sector y si se cumplieron las inversiones. Tienen que ser justas las ganancias”, explicó.

En sintonía con el discurso de Alberto Fernández en el Congreso, Kicillof dijo que “para la provincia no hay nada peor que un plan neoliberal” y que “nunca más debe volver el neoliberalismo a gobernar”. “La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo del país. Representa el 40% de lo que produce el país y tiene al 30% de los trabajadores registrados. Requiere de todos los instrumentos que el neoliberalismo dejó de lado”, señaló.

Así, Kicillof trazó un diagnóstico de la provincia que encontró al asumir la gestión y a la que consideró “abandonada por la desidia”, según detallaron desde el Ejecutivo, “en las nuevas decisiones que se tomaron en los primeros 70 días de gobierno, sin descanso”.

Entre esas cuestiones el gobernador habló de la situación sanitaria con lo que afirmó que se encontró cuando asumió: “Existía un desguace total de la flota sanitaria. Aviones y helicopteros sanitarios, incluido el avión de transporte de órganos, todo abandonado. Ademas otras 20 unidades móviles paradas en distintos hospitales”. Y luego agregó: “Hubo un abandono del equipo hospitalario. No funcionaban 10 tomógrafos por ejemplo”.

También hizo mención al plan ArriBA PyMEs, un programa de auxilio que incluye líneas de crédito del Banco Provincia, una moratoria impositiva de ARBA, un régimen de regularización para deudas por infracciones laborales y asistencia para sectores agropecuarios.

Kicillof también se refrió al esquema de vacunación casa por casa, a la refacción de unas 800 escuelas con riesgo edilicio y al acuerdo de aumento salarial alcanzado con los gremios docentes.

Asistieron a la ceremonia la vicegobernadora Verónica Magario, diputados y senadores provinciales e intendentes, entre otros dirigentes.