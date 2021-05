Kicillof inauguró el Parque Industrial Público Moreno I: “Hay una campaña de desprestigio de la industria nacional”

Axel Kicillof en Moreno.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este martes el Parque Industrial Público Moreno I, en un acto en el que estuvo junto al ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa.

El acto tuvo lugar cerca del mediodía, tras lo cual ambos funcionarios visitaron la empresa FAIP.

El mandatario bonaerense dijo durante el cto de inauguración del parque industrial que “hay como una campaña de desprestigio de la industria nacional”, remarcando que con las nuevas instalaciones se pretende desalentar esa idea.

Luego, el gobernador bonaerense participarba junto al presidente Alberto Fernández y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, de la puesta en marcha del Plan Federal Juan Manso en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Con una inversión de 20.000 millones de pesos, ese programa brinda 633 mil betbooks a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país para darles acceso a conectividad.

Inauguración del Parque Industrial en Moreno. Canal 26.