Kicillof: “La gente votó al Frente de Todos para mejorarles la vida y darles perspectiva” – Télam

Kicillof: “Estamos haciendo, en medio de la pandemia, obras viales, hidrulica, de agua y cloaca, de vivienda”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof expres que el electorado vot al Frente de Todos para “mejorarle la vida, darles perspectiva y futuro” y critic que durante la gestin anterior “se denigr el papel del Estado”.

“Estamos haciendo, en medio de la pandemia, obras viales, hidrulica, de agua y cloaca, de vivienda”, dijo el mandatario bonaerense al encabezar un acto de entrega de 53 viviendas en la localidad de Ranchos, municipio de General Paz.

Con una inversin de $65.210.924, las viviendas -ubicadas en las calles Rivadavia y Betbeze- fueron retomadas el ao pasado despus de que la obra fuera discontinuada en 2019.

“Donde el mercado no llega, tiene que estar el Estado”” Axel Kicillof

Se trata de construcciones de 52 mts2, cuentan con dos dormitorios, cocina, comedor y bao.

En ese marco, plante que “hay un mito que seala que no se hacen obras de agua y cloaca porque como no se ven o no se aprecian para conseguir votos” y remarc: “Nos votan para mejorarle la vida, darles perspectiva y futuro al pueblo”.

“Estn enterradas o arriba, como las viviendas, vamos a hacer todo lo posible para conseguir la felicidad de nuestro pueblo”, indic.

Sostuvo que “hubo una etapa en donde se denigr el papel del Estado, y se dej que el mercado solucione todo. El problema es que el mercado no soluciona todo. Donde el mercado no llega, tiene que estar el Estado”.

En el acto, se entregaron 53 viviendas en la localidad de Ranchos, municipio de General Paz. Foto archivo.

Luego, Kicillof expuso: “Como dijo Evita, donde hay una necesidad, para nosotros hay un derecho” y remarc que en la campaa supo que recibira “un Estado fundido y desarticulado”.

“Era cuestin de obtener recursos y reconstruirlo. Agradezco a nuestro Presidente, que fue quien posibilit que la provincia acceda a los recursos para hacer las obras”, cerr.

A su turno, el intendente Juan Manuel Alvarez, destac que hay en el municipio un 98% de cobertura de agua y adelant que, a partir de un convenio con el gobierno bonaerense, “para fin de ao alcanzarn 100 por 100”.

“Para quienes entendemos que el Estado debe estar presente es reconfortante poder cumplir el sueo del techo propio a estas familias”” Juan Manuel lvarez

“Muchas veces se hacen obras que se ven y no las que se entierran. Pero ac hacemos obra de agua y cloaca como herramientas fundamentales”, indic y celebr que en un mes se licitarn “las obras de desages pluviales del casco urbano para solucionar anegamientos”.

“Estas viviendas tienen agua, cloaca, electricidad, vereda, cordn cuneta, alumbrado pblico led”, describi el jefe comunal y analiz que “para quienes entendemos que el Estado debe estar presente es reconfortante poder cumplir el sueo del techo propio a estas familias”.

En tanto, el ministro de Infraestructura, Agustn Simone, puso de relieve que “esto es posible porque tenemos un gobernador que todos los das, lo nico que hace, es pedirnos ms obras mientras algunos decan que la provincia es inviable”.