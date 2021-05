Kicillof: “Macri y Bullrich hacen campaña con la mentira y dañan a la sociedad” – Télam

Kicillof acus a Macri y Bullrich de cometer “un papeln y una vergenza”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, advirti este lunes que el expresidente Mauricio Macri y la jefa del PRO, Patricia Bullrich, “vuelven a hacer campaa con la mentira”, lo cual le provoca “un dao real” a la sociedad, y asever que sus acusaciones son “un papeln y una vergenza de lo que tendrn que arrepentirse”.

El gobernador dijo por C5N que “lo hicieron el ao pasado con marchas contra los cuidados, atacando a la vacuna Sputnik y otras vacunas. Eso hace un dao real, porque hay gente que no quiere vacunarse ni inscribirse porque le sembraron la desconfianza y la duda”.

“Esto es ms grave en la pandemia (de coronavirus), porque es como si sonara una sirena por un bombardeo o un incendio y dijeran ‘la sirena est mal o no apaguen las luces’. Lo peor en la pandemia es un sector que est permanentemente acusando”, asever.

Kicillof destac que “hace bien el Presidente (Alberto Fernndez) en ponerse a la cabeza de terminar con esta operacin, porque tambin por ah tiene el objetivo de que Pfizer no quiera vender” la vacuna a la Argentina.

El mandatario provincial se refiri as a las acciones judiciales anunciadas por Fernndez y el exministro de Salud Gins Gonzlez Garca contra Patricia Bullrich por acusar al Gobierno de pedir sobornos para comprar la vacuna de ese laboratorio, lo cual fue desmentido rotundamente por Pfizer.

“Han mentido con la cantidad de vacunas, con el efecto, la calidad, la eficacia, las medidas de cuidado, y siempre con golpes bajos”.” Axel Kicillof

Kicillof acus a Macri y Bullrich de cometer “un papeln y una vergenza de lo que tendrn que arrepentirse”.

Tambin cuestion que desde la oposicin “se argument que la presencialidad (en las escuelas) no genera contagio y el nico lugar donde no hay clases en la Repblica Argentina esta semana es en la ciudad de Buenos Aires”.

Afirm que desde Juntos por el Cambio “mintieron desde el 2015, todo lo que prometi Macri no lo cumpli. Nosotros denunciamos estas cosas y mentan”.

“Han mentido con la cantidad de vacunas, con el efecto, la calidad, la eficacia, las medidas de cuidado, y siempre con golpes bajos”, sostuvo.

Y reiter que “lo dicen desde un Gobierno como el de Macri, en el que vencan vacunas, se perdan, no haba hospitales, cerraron escuelas…es muy difcil que ahora aparezcan como paladines de la salud y la educacin”.

“Hoy con la virtualidad y la educacin a distancia no tenemos las computadoras que Macri interrumpi”, dijo, y denunci “la complicidad muy fuerte de algunos que tienen el micrfono. Macri no le dio entrevista a nadie que no sea chupamedias de Macri”.

Kicillof destac adems que “somos el pas nmero 21 en cantidad de vacunas; hay dificultades en todo el mundo y los pases productores (de vacunas) tienen acceso privilegiado” a ellas.

Al mismo tiempo resalt las ayudas sociales que se dan desde el Estado a los sectores ms afectados por la pandemia.