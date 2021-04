Kicillof: “No es una ola, es un tsunami y prefiero ampliar y construir hospitales que cementerios”

Axel Kicillof. Foto NA.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró esta mañana que prefiere “ampliar y construir hospitales y no cementerios” ante la segunda ola de casos de coronavirus y remarcó que “la situación cambió violenta y súbitamente” con el aumento de los contagios.

“Es un contexto regional muy complicado. Nuestra provincia puede decir que afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y con un enorme espíritu colectivo. Venimos de un año complicado y hoy la situación cambió violenta y súbitamente”, sostuvo el mandatario provincial.

Y advirtió: “No es una ola, es un tsunami. Pasamos de 2.500 casos a más de 6.000 en promedio por día. Y ayer llegamos a los 10 mil. Es impresionante la velocidad con la que están creciendo los contagios”.

Noticias relacionadas

En conferencia de prensa, el referente del Frente de Todos afirmó: “Sé que algunos piensan, dicen, sostienen y propagandizan con que todo está mal. Prefiero ampliar y construir hospitales que cementerios, como ocurre cuando no aguanta el sistema sanitario”.

“No hubo un solo bonaerense que no contara con el sistema de salud si es que lo necesitó”, agregó.

Your browser does not support the video element.