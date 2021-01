Kicillof: “No hace falta inventar informaciones falsas o rumores para impedir la campaña de vacunación”

Axel Kicillof

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió que “no hace falta inventar informaciones falsas, rumores u operaciones para impedir que se lleve adelante la campaña de vacunación o la temporada”.

“Los otros días me gastaban por lo del pelo al huevo. Me decían, ´esa es la actividad del periodismo´ bueno, pero como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos. Lo que yo decía es que no hace falta inventar informaciones falsas, rumores u operaciones para impedir que se lleve adelante la campaña de vacunación o una temporada veraniega“, resaltó Kicillof.

El gobernador bonaerense se expresó así durante el acto de regreso del servicio del tren de pasajeros entre General Guido y la estación Divisadero de Pinamar, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

“Hasta hace poco, tres meses atrás, decían que no iba a haber temporada, y hoy gracias al esfuerzo de los intendentes, de nuestro gobierno provincial y nacional, podemos tenerlo”, subrayó Kicillof.

Sobre el regreso del tren, expresó: “Hoy nuestra provincia está plagada de pueblos que decayeron porque se terminó el tren. Porque se cortó la comunicación, la conexión, deja desamparados y lejos a aquellos que hasta hace poco estaban cerca”.