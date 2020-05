Kicillof: No hay “competencia ni un problema político” entre Capital Federal y provincia – Télam

“Esto no es una competencia, hay que buscar un equilibrio. Cuando hay dos jurisdicciones hay que evitar que se crucen los casos para que no se contagien. No es un problema político y no estoy presionando, ni juzgando y no es cuestión de echar culpas ni hacer política con esto”, dijo Kicillof tras la reunión con el presidente Alberto Fernández y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Quinta de Olivos.

El gobernador bonaerense consideró que “hay países vecinos donde hay una catástrofe sanitaria por el coronavirus”, algo que no ocurre en Argntina.