Kicillof oficializó el bono de $20.000: a quiénes alcanza y cuándo se cobra

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió este jueves con autoridades de los gremios que representan a las y los trabajadores de la administración pública, a quienes les anunció la implementación de un bono de fin de año que asciende a los 20 mil pesos. Fue en Casa de Gobierno, con la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López; y su par de Trabajo, Mara Ruiz Malec.

“El objetivo de esta medida es aprovechar la mejora que se observa en la recaudación para distribuir los resultados del crecimiento económico con todos los trabajadores”, sostuvo Kicillof y agregó: “Esto es posible gracias a que al término de este año ya estaremos recuperando lo perdido durante la pandemia, que es una situación excepcional”.

El bono extraordinario es un concepto no remunerativo que se aplicará en diciembre en beneficio de los y las trabajadoras activas del Estado, incluyendo la Administración Pública Provincial, docentes, personal de la policía y servicio penitenciario y de carrera hospitalaria, entre otros, ascendiendo a un monto de 20 mil pesos cuyo pago es único.

Cuándo se cobra

Será para trabajadores y trabajadoras que se encuentren activos en el mes de diciembre de 2021. La fechad de pago será mediante liquidación complementaria en diciembre 2021 o en su defecto

con liquidación complementaria en enero 2022.

Personal alcanzado

a) Ley N° 10.430 planta permanente con estabilidad; planta permanente sin estabilidad; planta temporaria (transitoria mensualizada; de gabinete -siempre que su retribución no sea superior

a la del cargo de Director Provincial1-; secretarios privados y contratados por locación deservicios).

b) Ley N° 10579 Docentes.

c) Consejeros Escolares, Secretarios Técnicos y Secretarios Administrativos de Consejos Escolares previstos en la Ley N° 13.688.

d) Carrera Profesional Hospitalaria Ley N° 10.471 y Residentes.

e) Técnico Gráfico Ley N° 10.449.

f) Dirección de Vialidad Ley N° 10.328.

g) Ley N° 12.268 -Régimen de las Actividades Artísticas, Técnicas y Complementarias-.

h) Comisión de Investigaciones Científicas Decreto-Ley Nº 9.688/81 y Ley Nº 13.487.

i) Hipódromos.

j) Casinos bajo jurisdicción del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

k) Ley Nº 10.384 -Estatuto Escalafón para el Personal de Ex Obras Sanitarias.

l) Dirección Provincial de Energía CCT N° 36/75.

m) Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA).

n) Ente Administrador Astillero Río Santiago personal convencionado del CCT N° 91/75 y no convencionado.

ñ) Personal de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bajo CCT N° 24/75, N° 164/75 y N° 40/91E.

o) Servicio Penitenciario Bonaerense Decreto-Ley N° 9.578/80 -inclusión de cadetes

p) Policías de la Provincia de Buenos Aires Ley N° 13.982 -inclusión de cadetes

q) Poder Judicial Ley 10374, con la excepción estipulada en el punto 3.d).

r) Becarios.

s) Contratos Colegio de Escribanos Ley N° 10295

“Nuestro programa es ir recuperando en la medida de lo posible todo lo que se deterioró el ingreso durante los cuatro años anteriores”, señaló el gobernador. “Nos comprometimos a que los salarios le iban a ganar a la inflación y, con el cierre de la paritaria en un promedio del 54%, este año se estarían recuperando más de cuatro puntos de salario real”, añadió.

“Después de una etapa en la que se perdió un 25% de salario real, empezamos un periodo de recuperación aún en un contexto muy difícil para todos”, explicó Ruiz Malec, al tiempo que valoró que “tras cerrar la paritaria, este bono busca aliviar los bolsillos y reconocer el inmenso esfuerzo realizado por todos y todas las trabajadoras en estos dos años de pandemia”.

Además de la recomposición salarial, hubo avances en materia de calidad de las condiciones de trabajo: en estos dos años se incorporaron a planta 3.700 contratos de emergencia, 1.900 becarios y 1.137 profesionales de la salud; se eliminaron sumas no remunerativas que impactan positivamente en 13 mil agentes; y se amplió el régimen de licencias por maternidad, paternidad, adopción, atención de un familiar enfermo y fallecimiento.

“Este es un reconocimiento a las y los trabajadores estatales por el esfuerzo que han realizado durante la pandemia después de cuatro años muy difíciles por el deterioro de los ingresos”, señaló Kicillof y concluyó: “Presentamos un programa de seis años de recuperación que incluye, además de planes de infraestructura y trabajo, la reconstrucción del Estado provincial”.

Estuvieron presentes los secretarios generales provinciales de ATE, Oscar de Isasi; y de UPCN, Carlos Quintana; los titulares del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel; de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Alejandro Salcedo; de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pedro Fernández; del Sindicato de Salud Pública (SSP), Miguel Ángel Zubieta; de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini; del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), María Inés Busso; de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Edith Contreras; de ATE Ensenada, Francisco Banegas; de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP), Pablo Maciel; de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Pablo Abramovich; de la Asociación de Empleados de Casinos Nacionales (AECN), Marcos Labrador; de la Asociación Gremial de Administración, Maestranza y Servicios de Casinos (AMS), Anibal Settino; el secretario de Capacitación y de Médicos de Reciente Graduación de AMRA, Jorge Ouviña; el secretario adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Ariel Guede; y el interventor del Sindicato de Obreros de la Minoridad y Educación (SOEME), Julio César Simón.