Kicillof pidió que no se mienta más sobre el coronavirus y la rotura de silobolsas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pidió este lunes que “no mientan y la corten” con las teorías de que el coronavirus ataca solo a la gente de mayor edad y que la rotura de silobolsas en la provincia tienen motivaciones políticas, y pidió “no relajarse” y evitar “las reuniones que pueden terminar en catástrofe y tragedia”.

“No nos relajemos, debemos tener una conciencia clara de los peligros del coronavirus. Es mentira que solo ataca a las personas de más edad. Hay seis mil niños (contagiados) de los cuales 20 están en cuidados intensivos y hubo que lamentar cinco fallecimientos. No es para asustar, pero que la corriente anticuarentena no le haga creer” a la gente que no hay peligros.

“El que quiera creer la mentira que lo haga, pero es algo muy grave que afecta a todo el planeta y lo único realmente efectivo es no cruzarse con el virus, no contagiarse cumpliendo los nuevos rituales de lavarse las manos y usar el barbijo”, aseveró Kicillof por C5N.

El gobernador se refirió a las reuniones masivas y especialmente a los festejos por el Día del Amigo: “Las reuniones pueden terminar en catástrofe y tragedia”, advirtió.

Añadió que “con pie firme pero con cuidado y cautela se están autorizando algunas actividades”, aunque advirtió que “lo que complica muchísimo es el transporte público que traslada el virus y además dentro del propio transporte son habituales los contagios”.

No obstante destacó que “hemos rehabilitado la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires porque tiene que estar la producción funcionando” y ratificó que “vuelve el comercio barrial desde el miércoles y el lunes algunos servicios también, con los protocolos correspondientes”.

Kicillof dijo que la situación generada por el coronavirus “parece el medioevo con las pestes y las epidemias pero no hay remedio. Lo único que funciona es la prevención. En el mundo hay lugares prácticamente con toque de queda, como en algunos sitios de Estados Unidos”.

Sobre la provincia de Buenos Aires sostuvo que “hay 100 municipios con diferentes restricciones en Fase 5, donde volvió un modo de funcionamiento, aunque no sea la normalidad, y 35 del Gran Buenos Aires donde tenemos otra situación”.

El mandatario insistió con una cuarentena “escalonada, administrada” y dijo que “no creo en la inmunidad del rebaño”,

“Nos gustaría que esto no hubiera pasado nunca, pero es así. Lo otro es negar la realidad o tratar de limar el grado de concientización que hubo de la sociedad. Por algunos que salen irresponsablemente hay cientos de miles que cumplen”, enfatizó.

En cuanto al tema de la seguridad rural, volvió a destacar la reunión que mantuvo con las entidades del agro para reforzar las medidas contra ese flagelo.

Y sobre la rotura de silobolsas en la provincia destacó que “hubo 16 denuncias pero 8 están esclarecidas y no tienen nada que ver con motivos políticos”.

“Que la corten con esas cosas. Son casos particulares, fuera del panorama ideológico. Hay que tener ganas de estar incentivando el odio….es un disparate vincularlo con la política”, aseveró.

