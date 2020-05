Kicillof se reunió con intendentes para analizar situación epidemiológica y financiera

Encuentro de Axel Kicillof con intendentes

El gobernador Axel Kicillof recibió a intendentes de la primera sección electoral para analizar el desarrollo de la situación epidemiológica y las condiciones financieras de cada municipio.

Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la ministra de Gobierno, Teresa García.

Participaron los intendentes: Leonardo Boto (Luján), Federico Achaval (Pilar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), y Alberto Daniel Descalzo (Ituzaingó).

Los jefes comunales coincidieron en la importancia de sostener las medidas de aislamiento y sostuvieron que no resulta conveniente avanzar con salidas recreativas en sus distritos por los riesgos que supone para la salud pública.