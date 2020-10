Kicillof: “Va a haber temporada de verano en La Provincia de Buenos Aires, con protocolos sanitarios”

Kicillof presentó los nuevos protocolos por Covid-19. NA.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró esta tarde que la Provincia tenía “todos los números para un desborde del sistema” de salud por el coronavirus, pero resaltó que por el “esfuerzo” de todos los sectores se pudo “pasar esa prueba”.

“Esta temporada depende de las condiciones epidemiológicas. Aunque teníamos todos los números para que hubiera un desborde del sistema sanitario, hemos podido pasar esa prueba, de momento exitosamente. En el conurbano estamos viendo ya seis semanas consecutivas de caída en la cantidad de casos”, resaltó Kicillof al presentar la temporada de verano en Mar del Plata.

Kicillof, anunció que para poder viajar a la costa atlántica se requerirá la utilización de la aplicación “Cuidar Verano”, a través de la cual se otorgará una autorización para circular.

“Va a haber una aplicación nueva, la aplicación Cuidar de Nación tiene una adaptación para la Provincia de Buenos Aires y ahora va a tener una adaptación con Cuidar Verano”, explicó Kicillof.

Al presentar la temporada de verano en Mar del Plata, el gobernador detalló que a través de la aplicación se obtendrá una autorización para viajar.

El gobernador bonaerense habló en Mar del Plata. Canal 26.

También Kicillof dijo que “es una enorme satisfacción poder estar anunciando que ya sabemos cómo vamos a poder tener una temporada 2021, conviviendo con el virus”, enfatizó Kicillof al presentar en el Museo MAR de Mar del Plata los protocolos sanitarios para la temporada turística 2020-2021.

Conferencia de Kicillof. Canal 26.