Kicillof: “Vamos a buscar tierra en todo el conurbano para hacer urbanización que falta” – Télam

“Esta no es tierra comprada ni donada. Es tierra que se cede porque se cumple la ley” seal Kicillof al presentar el plan urbano.

Un plan de desarrollo urbano en Guernica, en el partido de Presidente Pern, fue presentado hoy por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien plante que su administracin “buscar tierra en todo el conurbano para hacer la urbanizacin que falta” en el distrito.

Junto a los ministros de Obras Pblicas de la Nacin, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo, Juan Zabaleta, Kicillof expres: “No queremos esconder ms los problemas estructurales sino traer soluciones de fondo. Llevar ms tiempo, ser ms difcil, tendremos que seguir pidindole ayuda al presidente Alberto Fernndez, pero estamos para cumplirles las necesidades a nuestro pueblo”.

El ao pasado, unas dos mil familias usurparon un predio privado de doscientas hectreas en la localidad de Guernica, tras lo cual el Gobierno provincial lanz el Plan de Suelo, Vivienda y Hbitat, que con una inversin total de 190.186 millones de pesos hasta 2023, se propone como una va de solucin al histrico dficit habitacional del distrito.

“Estos son los grandes temas sobre los que debemos reflexionar” pidi Kicillof”

Ahora, en cumplimento de la Ley 14.448, de Acceso Justo al Hbitat, los propietarios de un terreno lindante al lugar donde estuvo la toma, que realizarn un desarrollo urbanstico, donaron una porcin de tierra al municipio.

El Gobierno bonaerense llevar a cabo las gestiones para desarrollar all la infraestructura necesaria para hacer viviendas.

Para el gobernador, “se us Guernica para estigmatizar, sembrar indignacin y odio y, acaso, buscar violencia” y analiz que para su administracin era preciso “reconocer el conflicto, que no siempre debe resolverse a travs del triunfo del ms poderoso”.

En ese marco, rememor que “hubo una toma de terrenos y desde la oposicin y algunos medios haba, por un lado estigmatizacin -atacando a quienes llevaban adelante la ocupacin- pero, a la vez, se reconoca que haba mucha carencia”.

Record que, cuando ocurri la toma, “la Justicia marc el desalojo y la prensa peda que se produzca rpidamente porque pareca que queran ver violencia” y expres que, no obstante, “el gobierno de la provincia se involucr desde cada una de sus reas para plantear un modelo de reconstruccin de planificacin urbana en la provincia”.

“Decidimos actuar de manera humana, no esconder lo problemas, ni resolverlos por la fuerza, sino de manera sistemtica, seria y rigurosa. Decidimos, sobre todo, tener en cuenta Que eran personas que tenan un problema y una necesidad, no enemigos”, asever el gobernador e indic que “eran familias de bonaerenses que terminaron as porque el Estado les haba fallado”.

Posteriormente, plante que los expresidentes Nstor y Cristina Kirchner “hicieron miles de viviendas”, pero (Mauricio) Macri y (Mara Eugenia) Vidal interrumpieron la poltica de viviendas para no reconocer que el peronismo haba hecho las cosas bien, lo que gener una olla a presin”.

El gobernador seal que “cuando hubo una orden judicial, queran ver topadoras” y destac que “el ministerio de Seguridad no acta as”, por lo que “no se derram una gota de sangre, no hubo un lastimado ni un problema”.

Expres que, en cambio, “se acompa a la Justicia con el compromiso que hoy honramos, de resolver la problemtica”.

“Nuestra agenda no es la de ellos ni la de los medios, sino cmo vamos a transformar la Argentina” Axel Kicillof

Kicillof cont que ante el dficit de tierra, se decidi “hacer cumplir la Ley, que indica que para que un barrio privado o una urbanizacin cerrada est en norma, obligatoriamente tiene que contribuir con una parte para que se desarrolle un emprendimiento social o de utilidad pblica”.

“No es tierra comprada ni donada. Es tierra que se cede porque se cumple la ley. Aqu son 60 hectreas. Trabajamos muy bien con los privados”, ponder.

Finalmente, dijo que “estos son los grandes temas sobre los que debemos reflexionar y no acerca de cmo hace un gobierno para sacarse de encima operaciones polticas generadas para generar bronca”.

Del acto participaron tambin la intendenta de Presidente Pern, Blanca Cantero y los ministros bonaerenses Andrs Larroque, .Sergio Berni y Estela Daz; la titular de Aysa, Malena Galmarini; y el intendente Mariano Cascallares.

Por su parte, Katopodis manifest que “Guernica no sali de la hoja de ruta que tena la oposicin: sembrar miedo, desnimo y rencor en la gente. All estuvo claro como seal que el gobierno de la provincia no se gui por la presin meditica”.

“Nuestra agenda no es la de ellos ni la de los medios, sino cmo vamos a transformar la Argentina. Los problemas en la provincia son todos complicados y este gobierno trabaja, no se queda a libro cerrado con nade de lo que ya est escrito. Puso cabeza, trabajo e ingenio para resolver este problema que es de hace aos”, evalu Katopodis y remarc la necesidad “de organizar suelo urbano para construir barrios”.

Despus, Zabaleta expuso que “los millones de pobres no eligieron no tener trabajo, vivienda o comer en un comedor comunitario. Son pobres porque las malas polticas los pusieron en ese lugar” y agreg que el Gobierno “se hace cargo de poner presente y futuro para esa gente”.

En ese marco, Larroque, afirm que “el Estado est construyendo un barrio y eso hace que este da sea histrico, estamos en plena ejecucin de las obras” y aadi que “esta fue una historia larga, iniciamos conversaciones con los sectores que integraban la toma, que tenan una situacin de carencia y necesidad”.

Record que desde el Gobierno se llev a cabo un censo en el lugar, indic que “la Justicia determin un desalojo” y aadi que “el proceso fue largo y complejo”.

No hay soluciones mgicas sino decisiones polticas para que los dirigentes representen al pueblo”” Axel Kicillof

Rememor que se pidieron dos prrrogas para el desalojo en la bsqueda de “soluciones generales y de fondo”, cont que luego se lograron acuerdos con las personas y dijo que se llev a cabo un desalojo porque “una minora de las familias quedaron en el predio”.

“El Estado nunca se corri. No hay soluciones mgicas sino decisiones polticas para que los dirigentes representen al pueblo”, concluy.

En tanto, la ministra de Gobierno, Teresa Garca, expuso que “el ao pasado, el gobernador nos indic accionar sobre esta situacin y lograr respuestas definitivas” y cont que “los desarrolladores que quieran tener emprendimientos privados deben hacer una cesin de la tierra que van a desarrollar”.

“Gracias a la voluntad del Estado, los privados y la intendenta, logramos una cesin anticipada de la tierra. Son 60 hectreas, 850 lotes y espacios pblicos obtenidas solamente por hacer cumplir la ley”, grafic y apunt que “no se trata de establecer una batalla entre Estado, pobres y privados, sino de hacer concurrentes las obligaciones”.

“Las familias ms humildes lo podrn adquirir con su esfuerzo y trabajo”, complet y evalu que “cuando el Estado est presente y no esquiva su responsabilidad, las cosas salen bien”.

“Para planificar y cumplir con los derechos necesarios y poder dar respuestas ante el crecimiento poblacional absolutamente explosivo, deberan haberse cuadruplicado los recursos del gobierno de la provincia”, analiz Kicillof.