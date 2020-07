Kicillof y Menéndez inauguraron obras en Merlo

Martín Insaurralde.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, brindó una extensa entrevista a pocos días de recibir el alta tras contraer coronavirus y ser tratado con plasma. El intendente habló de todo: el municipio, su relación con el actual gobernador, Axel Kicillof, su mirada sobre la economía y cómo cree que afectará a las elecciones del 2021.

Respecto a su relación con el gobernador Axel Kicillof, dijo en diálogo con Perfil: “Hablo con Axel de todos los temas de la provincia de Buenos Aires. No tenía un trato muy fluido con él, pero a partir de la campaña comencé a tener una relación cordial que luego fue más de trabajo y de consulta permanente. Me consultó sobre el juego como sobre muchísimas otras cosas. Soy un dirigente de la provincia de Buenos Aires, hace 12 años que soy intendente, conozco la provincia de Buenos Aires, sus dirigentes, su historia, y tengo mi punto de vista. Lo hice en distintas materias. Pero después es él quien toma las decisiones y las resoluciones.”

“Con Axel tengo una excelente relación. Con Máximo tengo más vínculo, porque lo conozco de hace más tiempo y también por la actividad. El gobernador debe atender a 137 intendentes. Me siento un privilegiado porque puedo hablar a diario, porque intercambiamos distintos temas, más allá de los de mi municipio, que es el segundo más grande por tamaño de la provincia de Buenos Aires. Con Máximo tengo mucho más trato, he construido una relación política, un vínculo más afectuoso, de más horas de trabajo, de discusión política, de pensar en la Argentina que queremos. Con el gobernador pasa que hay que discutir más el día a día. Con Máximo tenemos además la visión de pensar y discutir sobre la Argentina que queremos para los próximos diez años. Axel necesita nutrirse de dirigentes que conocen la Provincia, que pueden hacer su aporte, porque la provincia de Buenos Aires no puede esperar más: debe salir de esta desigualdad, de este federalismo injusto; tenemos 17 millones de habitantes, 12 en esta AMBA, todavía con necesidades insatisfechas ”, agregó.

Respecto a su opinión sobre la prohibición del juego, comentó: “Estoy 100% en desacuerdo con el juego clandestino. No le hace bien a una sociedad lo prohibido. El juego, como cualquier actividad, debe ser regulado, debe ser controlado. Un Estado fuerte es el que debe regular las dimensiones de cada una de las actividades.”

Respecto sobre si lo inevitable en la sociedad debe ser legalizado, expresó: “Sí, dentro del parámetro de que el mismo Estado crea que es más beneficioso que perjudicial. Siempre hay que atender intereses. Como decía antes, tuvimos millones de reuniones con los feriantes. Les decía que es mucho más importante que se anotaran en el monotributo, que habilitaran su local, no fueran molestados continuamente, que era importante que tuvieran su lugar, que armaran una cooperativa. Y fue así. Se sucedieron cientos y cientos de reuniones para llegar a esos casi 11 mil beneficiarios que hoy son contribuyentes del distrito de Lomas de Zamora.”

Sobre su posición frente a la droga, opinó: “Me parece que amerita un debate mucho más grande. Estamos en el siglo XXI. Las sociedades cambiaron muchísimo. La Argentina merece una discusión sobre las drogas. También es preciso entender que si no tenemos un Estado que regule, un Estado con laboratorios, un Estado que pueda entender cómo funciona el tráfico, la venta y la comercialización de distintas drogas, va a llevar mucho tiempo solucionar el tema. Se precisa un debate muy amplio, es muy inteligente y muy interesante en sociedades modernas, pero me parece que debemos tener un Estado con distintas prioridades. Me parece que hoy no es una cuestión prioritaria. Ni hablar con esta pandemia.”

En lo que respecta a las obras en su municipio, respondió: “En toda mi gestión me caractericé por tener grandes presupuestos de infraestructura. Fue muy fuerte cuando Néstor me ayudó durantre mis primeros dos años. Sabía que Lomas de Zamora necesitaba salir de ese letargo. Cristina fue inmensamente generosa con los vecinos de Lomas de Zamora, como con todo el Conurbano. Con ella se hicieron muchísimas obras de infraestructura. Hicimos obras que no habíamos soñado. Eran cuestiones que debían planificarse y llevarse adelante a través de un gran equipo de gestión. Me caracterizo por ser un dirigente político con una planificación a mediano y largo plazo. Aun hoy, en medio de la pandemia, estoy planificando el Lomas de 2022, de 2023. Seguimos trabajando. Podríamos tener otra charla y contarte los cientos de proyectos que Lomas de Zamora tiene encarados y va a encarar a partir del año que viene. Creo que es en conjunto. Esa suma de un equipo que uno armó con un Lomas de Zamora que uno planificó durante años, más el apoyo que tuve tanto del gobierno nacional como del provincial durante los 12 años del kirchnerismo.”

En lo que respecta a la enorme cantidad de población que tiene la Provincia, reflexionó: “Es una oportunidad. Hay que ponerse a trabajar y no ponerse colorados al discutirlo sobre una mesa, Es una oportunidad que la gente quiera vivir en este territorio. Uno tiene que ser de brazos abiertos, como fue durante la época migratoria. Pero hay que ser inteligente, tener un Estado inteligente, un Estado audaz y solidario. ¿Qué Estado queremos después de la pandemia? En las distintas épocas de la historia se discutió el rol del Estado: si era un parásito, si solo cobraba impuestos. Pero cada vez que aparece un problema, la Argentina y la sociedad demandan más Estado. También cuando hay desigualdades o cuando hay aumentos desmedidos. El tema es cómo utilizar el Estado. Ahí hay una discusión y diferencias entre los dirigentes políticos. Para qué queremos más Estado.”

El intendente superó recientemente el coronavirus y fue uno de los pacientes que fue tratado con plasma, sobre ello comentó: “Son tres cosas. También es cómo reacciona el cuerpo ante el virus cuando la carga viral es alta. Seguramente los anticuerpos del plasma disminuyeron esa carga, mientras los corticoides hicieron bajar también la inflamación bronquial y el cuerpo reaccionó para poder restablecerse. Ante la situación de inmunodefensa, ante la irrupción de un virus desconocido, el cuerpo sobreactúa las defensas. Por eso sufre ese desgaste, ese bloqueo, ese crecimiento bronquial o con distintos dolores, como el de cabeza, dolores musculares. Tiene que ver con la situación de las defensas. Es el cuerpo que está peleando contra un ser desconocido. Mi caso fue todo un combo que me ayudó. Por suerte hoy podemos hacer este reportaje.”

El Gobierno nacional anunció hace poco el endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, consultado sobre cómo harán los intendentes del conurbano, reflexionó: “Las medidas tienen que ver principalmente con el traslado. Ese gran pedido del Presidente y que hacemos todos tiene que ver con la conciencia colectiva. Estamos ya en un estado de control pleno. Tenemos todo nuestro personal desplegado, nuestras fuerzas policiales, civiles, el personal de tránsito. Hemos hecho controles en todos los horarios y en todos los accesos. La restricción pasa por la conciencia cívica. Algunas actividades serán suspendidas. Principalmente lo que debe hacer la población es extremar el esfuerzo de salir solo por una necesidad de urgencia, que el propio vecino ayude a que esta cuarentena exitosa siga por este rumbo para que la curva baje. Ojalá este sea el pico y no siga creciendo. Sabíamos que iba a pasar, que iba a crecer, por eso nos preparamos. La mayor responsabilidad está en que la sociedad siga entendiendo que el esfuerzo vale la pena.”

En lo que respecta a cómo afectará la crisis económica a las elecciones del 2021, cerró: “No va a ser fácil. Falta un montón y al mismo tiempo falta muy poco. Debemos atender rápidamente la angustia que te decía de estos argentinos que empiezan a creer que sus sueños comienzan a terminarse a corta edad. Gente de 45, 50 años que pueda perder su empleo, que pueda perder todo su stock de mercadería, que tiene su stock para vivir, que empiece a sentir esa falta de dignidad, que tiene que cambiar a sus chicos de escuela, que pudo acceder a nueva educación, por ahí de más calidad y que mañana no se la puede dar. El Estado tiene que estar atento a ese gran sector, que es el motor de la economía argentina. El ánimo de los argentinos no está para pensar en las elecciones. Tiene que haber un Estado dinámico, rápido, ágil, que esté, que sea sensible y que intente llegar y, al mismo tiempo, sea ambicioso.”