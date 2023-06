Kiev sufre el ataque ruso más mortífero en meses y responde con varios bombardeos sobre Belgorod

La guerra son picos y otro punto álgido se ha vivido este jueves con un nuevo bombardeo ruso masivo sobre Kiev, que se ha convertido en el más mortífero de los últimos meses, pues ha dejado tres fallecidos entre los que se encuentran dos niños, tal como confirmaron las autoridades ucranianas. En el otro lado, las tropas de Volodimir Zelenski respondieron con ataque sobre ciudades fronterizas rusas, con Belgorod de nuevo como punto clave para lo que lleva ya días pareciendo el inicio de la contraofensiva ucraniana.

«Rusia ha matado a una niña de 9 años, a su madre de 34 y a otra mujer de 33», informó la Policía ucraniana, al dar cuenta de las víctimas del ataque nocturno, durante el cual Rusia lanzó diez misiles Iskander contra infraestructuras críticas de la capita ucraniana. A estas fallecidas también se suma otro menor, cuya edad no ha trascendido. La Fuerza Aérea del país invadido, además, aseguró que los diez misiles fueron derribados, pero provocaron daños al caer sus restos.

Las víctimas se encontraban en una clínica infantil a cuyo refugio no pudieron acceder, ya que estaba cerrado. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, cuya ciudad ha sido atacada con drones o misiles en 17 ocasiones en mayo, anunció el inicio de investigaciones en contra de la dirección de la clínica por no haber abierto el refugio durante el ataque. Además de la clínica, sufrieron daños dos escuelas, una comisaría de Policía y varios edificios en tres distritos de la ciudad.

En ese contexto, el mensaje de Volodimir Zelenski empieza a repetirse porque insiste en cuestiones de las que ya había hablado en el pasado. El presidente ucraniano sabe que la guerra ha entrado en un punto clave, mientras los suyos preparan una contraofensiva frente a Rusia. De momento, Kiev incide en la necesidad de un escudo antimisiles que le permita defenderse, al tiempo que sigue abierto el debate sobre si recibir o no cazas F-16. «No se los hemos dado, pero se los daremos», dijo sobre los aviones de combate el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, hace solo unos días.

Alemania no tiene tan claro que la solución pase por ahí y no ha respondido todavía a la solicitud del Gobierno de Ucrania para el suministro de misiles de crucero modelo Taurus. Desde el Gobierno de Olaf Scholz han incidido en que Berlín es «muy cautelosa» con el envío de estas capacidades armamentísticas. «Siempre lo he dejado claro. Y nada ha cambiado desde ese punto de vista», ha manifestado el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, rebajando las expectativas de Zelenski.

Desde Moldavia, donde se celebra la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea, Zelenski ha estado rodeado de medio centenar de líderes europeos, a quienes ha pedido todavía más respaldo. Además, resaltó la «decepción» del pueblo y el ejército ucraniano ante la falta de «decisiones positivas» sobre la entrada de su país en la OTAN, y volvió a subrayar la necesidad de que la Alianza Atlántica apoye el ingreso de Kiev en la cumbre de julio. De hecho, ese camino ni siquiera se ha iniciado. «Estamos preparados», aseguró el presidente ucraniano sobre el acceso del país a la organización.

Ucrania responde en la frontera

Ucrania, con todo, no se queda parada y parece haber iniciado su contraofensiva, aunque no ha habido todavía un anuncio oficial. Los primeros pasos siguen siendo ataques constantes sobre las ciudades fronterizas. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber rechazado tres ataques en la localidad de Shebékino. «Las formaciones terroristas ucranianas, compuestas por dos compañías motorizadas reforzadas con tanques, intentaron penetrar en territorio ruso cerca de la localidad de Nóvaya Talvozhanka y el puesto de control Shebékino», indicó Defensa, que aseguró haber repelido estas unidades y ocasionado «bajas considerables» en sus filas.

Dos grupos paramilitares rusos que combaten en el bando ucraniano y protagonizaron a finales de mayo una incursión en territorio ruso, anunciaron poco antes una nueva infiltración en vídeos grabados supuestamente desde Belgorod. «Nuestros destacamentos de avanzada ya están luchando en las afueras de Shebékino», señaló el Cuerpo de Voluntarios Rusos en un vídeo publicado en el canal de Telegram de esa formación paramilitar.

La otra formación de voluntarios rusos armados, la Legión Libertad para Rusia, publicó a su vez un vídeo grabado supuestamente en la localidad de Gráyvoron, en el que reafirmó su intención de «liberar toda Rusia desde Bélgorod a Vladivostok». Y es que precisamente Belgorod sigue siendo un foco importante para los movimientos proucranianos. Tanto es así que ya ha comenzado la evacuación de civiles en la zona. El jefe de la administración local anunció la apertura de un centro de refugiados en el estadio Bélgorod Arena, con capacidad para más de mil personas, en el que fue albergado el primer centenar de civiles desplazados, y la creación de otros dos centros de refugiados.

Pero esto no hace recular a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, avisó de que los planes de Moscú «no se alteran» por estos movimientos. «No influirán de ninguna manera», aseguró, mientras Occidente insiste en que su apoyo a Ucrania seguirá siendo «fuerte»; así se lo hicieron saber a Zelenski en la cumbre de la Comunidad Política Europea, aunque no existe un calendario para el reclamo de Kiev de entrar en la OTAN. Mientras dure la guerra, no habrá cambio de planes.