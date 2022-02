Kogan en #EspacioMG: «Hay que cambiar casi la totalidad de las relaciones laborales»

El secretario de prensa de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Alejandro Kogan, fue otro de los protagonistas del reciente #EspacioMG sobre reforma laboral. El joven dirigente, integrante de la Juventud Sindical, apuntó sobre la necesidad del «diálogo y consenso» para llevar al país a la senda de la generación de empleo genuino y de calidad.

«Todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias», señaló Kogam quien destacó la predisposición y compromiso del gremio de Aeronavegantes en mejorar las condiciones laborales y aportar a la conformación de un contexto que favorezca las inversiones y la creación de nuevos puntos de trabajo.

Sobre el tópico central de la charla, transmitida en vivo por el perfil de Mundo Gremial en Twitter (¿La reforma laboral es un tema tabú en el sindicalismo?), Kogan dijo que el problema en cuestión «son las garantías de todos los sectores que tienen que sentarse a discutir una reforma laboral, hoy no están dadas en un contexto de previsión hacia un futuro ni a corto, largo y mediano plazo».

«Cuando se habla de reforma laboral, se habla sobre una elección para cautivar una u otra parte del electorado. Pero cuando bajan las aguas de los momentos álgidos de la política, y tenemos el tiempo y la seriedad necesaria para sentarnos a discutir que debemos discutir, la realidad se escapa de la tapa de los diario y de la agenda política», lamentó el dirigente.

«Cuando hablamos de reforma, hablamos de cambiar, y claramente hay que cambiar casi la totalidad de las relaciones laborales. No podemos negar que Argentina está en un momento sumamente crítico, cuando hablamos de convenio, paritarias, estamos hablando del 30% de los trabajadores argentinos. El resto son monotributistas, en el mejor de los casos, o están en la absolutamente vulnerabilidad. Tenemos que achicar ese margen de desigualdad, y sobre eso es que tenemos que tener la conciencia de recibir la mayor cantidad de proyectos que puedan llegar a mejorar el mapa actual que es desastroso».

Kogan relató la experiencia de Aerovegantes en el plano aeronáutico y la pelea por una ley federal de transporte, impulsada junto a otros gremios de la actividad. «Desde el 2013 que somos conducción, con nuestro compañero Juan Pablo Brey en la secretaría general, y venimos reclamando una ley federal de transporte y hace unos años reclamamos un convenio marco que establezca un piso de condiciones laborales para todos los actores que quieren incursionar en la industria».

«Más allá del debate de la reforma laboral, que significaría modificar una ley nacional, todas las actividades y todas las ramas de la industria tienen pasos previos para reacomodar la seguridad que le brindan al trabajador y al empresario u empresaria que quiera invertir en el país», explicó.

En ese marco, señaló que «no existe flexibilidad cuando hay un acuerdo bilateral. Cuando hay un acuerdo entre las partes, el concepto de flexibilización desaparece. Solamente la flexibilización es cuando las condiciones laborales se ven alteradas sin un marco de acuerdo. En ese sentido Aeronavegantes siempre tiene presente dos conceptos que son muy importantes en nuestra actividad: conciencia situacional. Es entender qué es lo que está pasando hoy para que pueda estar bien en un futuro».

«Cuando en 2020 dejamos de volar, los Aeronavegantes nos sentamos a discutir el famoso proyecto de fusión entre Aerolíneas y Austral, y ese proyecto salió adelante. Si nosotros podemos remarcar cuál fue la negociación que con los aviones parados pudimos llevar adelante y que era necesario par los trabajadores y el gobierno, era la fusión de las empresas que databa desde hace más de 30 años. Fue la oportunidad de trabajar con tiempo, y de eso se trata, de entender qué está pasando, qué necesitamos y de sentarse a dialogar», destacó.

Las low cost y la «tribuneada» del gobierno de Macri

Kogan fue muy duro con la gestión de Cambiemos en materia de política aeronáutica y aseguró que «cuando las discusiones se generan por coyunturas y no por un real intereses en el desarrollo de las industrias, es una tribuneada».

«Lo que hizo Juntos por el Cambio fue una tribuneada porque el gobierno de Macri tenía esa intencionalidad porque se encargó desde el primer día de tener al sindicalismo como enemigo, estigmatizándolo, persiguiendo con la justicia, desde un primer momento el gobierno de Juntos por el Cambio se dedicó a poner a la sociedad en contra del sindicalismo, haciéndole creer que ese 30% era el culpable de algo, y la realidad es que el sindicalismo no inventa las leyes, los empresarios tampoco, somos actores que traccionan la economía basándonos en leyes que ya están y que funcionan y que por supuesto la que no funciona hay que cambiarla, y la que funciona a medias hay que mejorar», agregó.

Y cerró: «Cuando el gobierno de Juntos por el Cambio permitió el ingreso a la cantidad de low cost, no lo hizo de la mano del desarrollo de la industria, lo hizo como excusa para que los sindicalistas bajen el copete, entonces no tiene ningún sentido porque la taba de la economía cambió y todas esas empresas por no tener las condiciones laborales claras se fueron y hoy en día están solo Flybondi y JetSmart. Pero desaparecieron un montón de empresas que si hubiese habido un diálogo entre las partes que deben sentarse a dialogar seguramente hubiesen subsistido o hubiésemos encontrado la manera de contener a los trabajdores que hoy están en la calle por falta de diálogo y consenso».