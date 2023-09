Kosovo está en duelo nacional tras los enfrentamientos con Serbia

El Gobierno de Kosovo decretó para este lunes un día de duelo nacional tras los enfrentamientos del fin de semana en un monasterio donde se atrincheraron hombres armados después de una emboscada contra una patrulla policial, en los que murió un agente y otro resultó herido, en medio de un momento delicado en los esfuerzos de la Unión Europea (UE) por normalizar los lazos entre ambos rivales.

El primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, informó que el monasterio había sido recuperado, pero aclaró que continuaba la operación policial en el norte.

La zona circundante al establecimiento, en las afueras del pueblo de Banjska, 55 kilómetros al norte de la capital kosovar, Pristina, sigue acordonada y tranquila, según un periodista de la agencia de noticias AFP.

El Gobierno de Kosovo declaró duelo nacional en homenaje al policía muerto y responsabilizó a Serbia por el incidente, una acusación desmentida desde Belgrado.

«Muchas cosas van a quedar resueltas con la investigación», indicó Kurti a Manuel Sarrazin, emisario del Gobierno alemán para los Balcanes occidentales, en una reunión este lunes.

El incidente se produjo después de que un nuevo ciclo de diálogo para pacificar la región bajo la mediación de la UE terminara sin avances.

Por su parte, la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, denunció «un ataque contra Kosovo» y también culpó a Serbia.

