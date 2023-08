Kravetz fue contra Pérez Esquivel tras el crimen de Morena: «Llevo con orgullo sus denuncias por detener motochorros»

El secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, publicó un comunicado en sus redes sociales luego del crimen de la menor de 11 años, Morena Dominguez, asesinada en ese distrito bonaerense. En el escrito, no dejó de lado la polémica y fue contra el referente de Derechos Humanos, Adolfo Perez Esquivel.

“Llevo con orgullo las denuncias de Pérez Esquivel por detener motochorros: los voy a seguir deteniendo”, sostuvo Kravetz, intendente interino con la licencia de Néstor Grindetti y precandidato en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de este domingo 11 de agosto.

“Después de uno de los días más difíciles de estos casi ocho años de Lanús, quiero compartir algunas sensaciones a partir del dolor por el asesinato de Morena. De una nena de 11 años que lo único que tenía que hacer era llegar al colegio”, comienza el comunicado que compartió en sus redes sociales.

“Como papá de tres hijos, ya lo dije, es imposible escapar de la conmoción. Como funcionario, me hago cargo de mi responsabilidad y no pongo excusas ni tiro la pelota afuera. Y como dirigente político, estoy cada vez más convencido de qué hay en pugna dos modelos de país”, agregó.

Para Kravetz, la sociedad se divide “de un lado, los argentinos del estudio, del trabajo, que se esfuerzan y la pelean todos los días, y que necesitan del orden para desarrollarse. Del otro lado, los gerentes de la pobreza, los que invierten en marginalidad”.

En ese punto, aclaró: “Por si quedaba alguna duda: yo voy a seguir peleando por los que laburan. Todo el tiempo, todos los días. Por los que mandan a los hijos al colegio. Por los vecinos decentes”. Y finalizó: “Llevo con orgullo las denuncias de Perez Esquivel por detener motochorros: los voy a seguir deteniendo. Nunca, ni por mis hijos ni por los tuyos, voy a ser cómplice de la Argentina decadente que le conviene a los delincuentes y a los que los defienden”.



Tenso cruce entre Diego Kravetz y Ernesto Tenembaum por el crimen de Morena: «¿Discutís sobre mí y no sobre la nena que murió?»

El fuerte cruce entre Diego Kravetz y Ernesto Tenembaum

El periodista y el funcionaron tuvieron una discusión al aire en Radio Con Vos, que inició luego de que el secretario de Seguridad del distrito mencionó la declaración de un menor que se comprobó después que no está involucrado en el hecho, y también a la diputada Natalia Zaracho, del espacio de Juan Grabois, vinculada al chico por un episodio ocurrido meses atrás.

«El chico dijo ‘fui yo’, está escrito en la causa judicial. No es fuentes de Lanús, el chico le dijo a la policía de Lanús ‘fui yo’. ¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas de menores y mayores, los menores suelen hacerse cargo de la situación porque saben que salen rápido», explicó el funcionario.

Sin embargo, Tenembaum lo interrumpió y remarcó: «Me parece que estás mal enfocado», esta frase fue la que aumentó la tensión y dio paso a la discusión. «Esa es tu opinión. No estoy mal enfocado, tengo un enfoque distinto del tuyo, que es otra cosa», agregó Kravetz.

Natalia Zaracho: «Los pibes se nos caen de las manos porque el barrio está tomado por narcos y policías»

Así, luego de que el funcionario le cuestionara al periodista cómo abordaba el tema de la responsabilidad del gobierno bonaerense en temas de seguridad, este último señaló: «Tu enfoque es equivocado, porque estás discutiendo a quién llamo yo y no llamo, y no tenés idea. ¿Vos me escuchaste hablar de Berni este último año y medio, de su ineficiencia?. ¿Yo soy el problema y no tu municipio donde muere una nena? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena que murió? Eso es lo que me da vergüenza», lanzó luego el conductor radial.

Kravetz calificó el cuestionamiento de Tenembaum como una «chicana» y lo acusó de estar abordando al conversación «enojado». Además, le reprochó por insistir en que desde el Municipio de Lanús inculparon al menor de 14 años por el crimen. «¿Cómo no me voy a enojar si decís una cosa que no es y encima lo repetís dos veces?», lanzó.

«Lo repetí dos veces y lo voy a seguir repitiendo mientras no me convenza de lo contrario», sostuvo el periodista, a lo que el precandidato a intendente retrucó: «¿Querés que te mande el parte policial y la declaración? Esos son datos duros, no es Kraventz o Tenembaum».

