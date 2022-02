KREMLIN & AMERICA LATINA | 7 miradas

Jack Nicas y Anton Troianovski*– Durante las últimas semanas, mientras jugaba con fuego en su vecina Ucrania, Vladimir Putin, se hizo tiempo para expandir la influencia de Rusia a miles de kilómetros de distancia, en América Latina.

En Putin habló por primera vez desde 2014 con el autoritario presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y se comunicó con los líderes de Cuba y Venezuela. También recibió en el Kremlin al presidente argentino, Alberto Fernández, que abogó por reducir la dependencia de su país con Estados Unidos.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro voló a Moscú, pese a que en las últimas semanas funcionarios estadounidenses le suplicaron varias veces que posponga su viaje en tanto Estados Unidos y sus aliados presionan a Putin por el tema de Ucrania.

El frenesí de la diplomacia personal dirigida hacia América Latina por parte de Putin durante el período de más alto riesgo de su mandato reafirma lazos que datan de la Guerra Fría. Y da cuenta de la naturaleza global de sus ambiciones..

Intensifica la interacción y crea lazos hacia un territorio cada vez mayor del hemisferio occidental. Incluye países cercanos a Washington, como Brasil y la Argentina.

Esta acción se activa cuando Putin amenaza con tomar “medidas técnico-militares” no especificadas si no consigue garantías de seguridad en Europa del Este exigidas a Estados Unidos y a la OTAN.

Los funcionarios del Kremlin sugieren que esas medidas podrían implicar despliegues militares en el hemisferio occidental, lo cual analistas y los medios consideran que puede incluir enviar misiles nucleares a países amigos en América Latina..

Intenciones indescifrables

Las verdaderas intenciones de Putin son difíciles de descifrar. Su campaña hacia América Latina podría ser amague, para complicar la respuesta de Occidente a su invasión de Ucrania.

Al mismo tiempo, los líderes latinoamericanos, con sus propias agendas políticas. podrían usar a Putin para ganar influencia con Estados Unidos, que, junto a China, dispone de mayor influencia general en la región.

La reciente diplomacia latinoamericana considera que para Putin el objetivo primordial en su política exterior es devolver a Rusia su estatus de gran potencia capaz de desafiar a Estados Unidos.

“Putin ve a América Latina como una zona aún importante para Estados Unidos”, dijo Vladimir Rouvinski, profesor en la Universidad Icesi en Cali, Colombia, que estudia la relación de Rusia con América Latina. “ Es en reciprocidad por lo que ocurre en Ucrania”.

El cortejo de Putin hacia América Latina se prepara desde hace años. El Presidente ruso aprovecha los lazos establecidos en la era soviética, los resentimientos locales hacia Estados Unidos y los caprichos de algunos líderes.

Durante la pandemia, cuando los países ricos acapararon las vacunas para el Covid-19, el Kremlin aprovechó una oportunidad: en al menos cinco países latinoamericanos –la Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela– la vacuna rusa Sputnik V fue la primera en llegar.

“Fue muy importante el apoyo que ustedes le dieron a la Argentina cuando las vacunas escaseaban”, le dijo Fernández a Putin en el Kremlin, el mes pasado. “Estuvieron a nuestro lado cuando el resto del mundo no estaba”, añadió el presidente argentino.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia se pronunció sobre América Latina “fue y sigue siendo para nosotros una región de buena voluntad política, oportunidades económicas, cercanía cultural y una mentalidad similar”.

“Rusia nunca participó en la colonización de la región, en la explotación de la gente que la habita ni en ningún conflicto, guerras u otros usos de la fuerza”, añadió el ministerio.

A pesar de los esfuerzos de Rusia, Estados Unidos y China tienen vínculos económicos mayores con la región. En 2019, América del Sur exportó 5000 millones de dólares a Rusia, en comparación con 66.000 millones de dólares a Estados Unidos y 119.000 millones de dólares a China, según datos recopilados por la Universidad de Harvard.

En particular, la influencia de China crece gracias al financiamiento de decenas de miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en toda América Latina, desde Colombia hasta una estación espacial en la Argentina. Esa influencia económica podría decirse que ha puesto su poderío diplomático en la región a la par que el de Estados Unidos.

La especialidad de Rusia en la región fue el apoyo político a países que se quedan aislados del escenario global. Putin ha sido un salvavidas diplomático para los líderes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y a Bolsonaro, que critica duramente a China y cuestiona la victoria electoral del presidente Joe Biden, Putin le ha extendido una invitación cuando muchos otros países no estarían dispuestos a hacerlo.

Durante la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos y Brasil se acercaron como nunca en décadas. Al llegar Biden a la Casa Blanca, no buscó a Bolsonaro, que cuestiónó su victoria en la elección de 2020. Hizo su propio intento de socavar la votación brasileña por celebrarse.

Eventualmente, Bolsonaro solicitó una invitación a Washington o al menos una llamada telefónica con el nuevo presidente, según dos altos oficiales de Estados Unidos. Bolsonaro advirtió que si no tenía noticias de Biden buscaría una cumbre con otra potencia mundial, dijeron los mismos funcionarios

En simultáneo, Putin intensificaba su relación con Bolsanaro. Los dos presidentes conversaron sobre una posible extensión comercial y de los acuerdos de ciencia y seguridad. Las fuentes de Washington prefieren la confidencialidad.

En diciembre, sin que Biden lo invitara y en medio de las tensiones en Europa del Este, Bolsonaro aceptó el convite de Putin a Moscú. La Casa Blanca le hizo saber al gobierno de Bolsonaro su inquietud por el viaje a Moscú dadas las tensiones por Ucrania.

Con referencia a la falta de contacto entre Biden y Bolsonaro, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, mencionó las conversaciones entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y su contraparte brasileña, Carlos Alberto França. Y reclamó “la necesidad de una respuesta fuerte y unida ante mayores agresiones rusas contra Ucrania”.

Bolsonaro le dijo a la prensa brasileña que la cumbre con Rusia era importante para su gobierno y que no tocaría el tema de Ucrania. Enfrenta intensas críticas por el viaje por parte de algunos aliados. En un comunicado, su gobierno dijo que dada la relación entre Brasil y Rusia, el diálogo continuo “es más que lo esperado, es necesario”.

“Creo que de muchas formas está equivocado”, dijo Ernesto Araújo, canciller de Bolsonaro hasta el año pasado. “En otras circunstancias está bien. Pero no con la crisis inminente”.

La medida más provocadora que Putin podría tomar sería brindar apoyo militar o despliegue de armas en la región. Cuando a mediados de enero se le preguntó sobre la posibilidad de que Rusia instalara infraestructura militar en Venezuela o en Cuba, el vicecanciller ruso dijo que no lo descartaba. Días después, Putin sostuvo conversaciones telefónicas con los líderes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que, según dijo el Kremlin, reafirmaron la “asociación estratégica” de esos países con Rusia. Ya ha vendido armas y tanques a Cuba y Nicaragua, así como aviones y sistemas antimisiles a Venezuela.

* Jack Nicas. Jefe de Redacción en Brasil del New York Times.- . * Anton Sergeyevich Troianovski. Es un periodista estadounidense nacido en Rusia, jefe de la oficina en Moscú de The New York Times. Antes ejercitó el cargo en The Washington Post .