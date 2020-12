Kreplak : “Esperamos de acá a fin de año tener autorización para los mayores de 60” – Télam

“Hay un ascenso en el AMBA que es leve pero preocupa porque se fren la pendiente”.

El viceministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo este jueves que Rusia “aun no está aplicando masivamente” la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en mayores de 60 años “porque falta alguna aprobación” para inmunizar a esa franja etaria, pero indicó que se espera contar con la autorización “de acá a fin de año”.

“No se está aplicando masivamente en mayores de 60 años, sí como parte de una rama de la investigación”, afirmó Kreplak, quien sostuvo que “esperamos de acá a fin de año poder tener la autorización para mayores de 60 años”.

El viceministro sostuvo que como Rusia “está sufriendo una segunda ola (de contagios de coronavirus) muy grave, comenzó a vacunar con sus ensayos clínicos prácticamente terminados pero con la vacuna todavía no aprobada por las autoridades regulatorias mundiales”.

“Empezaron a vacunar a la población menor de 60 años y al personal de la salud”, explicó.

Asimismo, indicó que el Gobierno ruso “está esperando presentar los papeles en las autoridades regulatorias y que los aprueben. Y ahí sí hacer la vacunación masiva a todos los mayores de 60”.

“Los resultados vienen muy bien pero no están haciendo la vacunación masiva por fuera del protocolo porque no está aprobada”, detalló Kreplak en diálogo con radio Futurock.

El viceministro bonaerense aseguró que la primera rama de investigación sobre la eficacia y seguridad de la Sputnik V “fue con menores de 60 para asegurar la seguridad” y dijo que “esa rama ya terminó”.

“Ahora se presentó las de mayores de 60, y lo que hizo Rusia fue vacunar a los grupos medios de la población y esperar los resultados para vacunar a los demás”.

Kreplak indicó que “es probable que la vacuna llegue la semana que viene a la Argentina” y aseguró que “para poder vacunar a todo la población de riesgo, vamos a estar hasta marzo si todo sale bien”.

Con respecto a las próximas fiestas, dijo que es necesario “pensar que nos vamos a encontrar con familiares que no vemos hace muchos meses, que tienen más de 60 años y tenemos que hacerlo con mucho cuidado”.

“Para que eso suceda, sobre todo los mas jóvenes tenemos que cuidar al resto, no seamos los que enfermamos a nuestros seres queridos que tantos meses se cuidaron, por eso hablo de hacer un pacto familiar y a las 12 no nos abracemos y besemos, tengamos cada uno su copa con etiquetas y unos días antes no hagamos reuniones innecesarias”, dijo.

Finalmente, aconsejó tener “mucho cuidado” con los elementos compartidos. “La cuchara que está en la ensaladera es de la ensaladera, cuidar el tema de los vasos, que sea al aire libre, y si no tenemos espacio abierto en algunos lugares alejados se puede hacer en la calle, y si es una familia numerosa quizás dividir a la familia entre las dos fiestas, ser creativos, hablar en familia y no ponernos en riesgo”.

Respecto de los casos de Covid-19 en provincia de Buenos Aires, dijo que “hay un ascenso en el AMBA que es leve pero preocupa porque se frenó la pendiente”.

“Veníamos de un pico el 25 de agosto y empezó a descender, pero esta última semana el descenso se frenó y hay un aumento leve; se frenó a nivel país, en provincia en 1.200 casos”, explicó.