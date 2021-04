Kreplak sobre nuevas restricciones: “Quedó probado que si reducimos la circulación, bajan los casos”

Circulación durante segunda ola de coronavirus, foto NA.

El viceministro de Salud de provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, consideró hoy necesario endurecer medidas de cuidado frente a la segunda ola de coronavirus, ya que -según dijo- quedó probado que, si se reduce “la circulación, bajan los casos”.

“Necesitamos que las restricciones se endurezcan más, hay que aprovechar que empezaron a bajar los casos y lograr que bajen más”, dijo el viceministro en declaraciones radiales.

Asimismo, afirmó que “quedó probado que, si reducimos la circulación, bajan los casos”, y consideró “necesario tener un piso mucho más bajo del que tenemos ahora”.

“La situación es de una cantidad de casos muy grande”, informó el funcionario al referirse a la situación epidemiológica de la región AMBA, a la vez que explicó que esa velocidad en el aumento de casos que venia muy rápido desde hacía dos semanas se logró “enlentecer”, a partir de la aplicación de las restricciones puestas en marcha el 16 de abril.

Kreplak precisó que en estos días ya se puede observar “una pequeña caída” en los casos, como resultado de las restricciones de la segunda instancia de medidas tomadas.

No obstante, dijo que no alcanza porque el número de casos continúa muy alto, y hay “muchísimas posibilidades de que en algún momento el sistema de salud no esté a la altura de atender la demanda”.

“Puede haber problemas en cualquier lugar, como la provisión de oxígeno, muchos tuvieron dificultades con las ambulancias, la capacidad de atención en las guardias, el sistema de salud está en un nivel de estrés muy grande”, advirtió el viceministro, al tiempo que detalló que “siguen ingresando más pacientes de los que egresan”.

En ese marco, consideró necesario “bajar mucho la cantidad de casos, a niveles más bajos de lo que empezó esta ola”, y explicó que en la provincia de Buenos Aires hay un promedio de 11 mil casos diarios y habría que bajarlo “a menos de 3 mil”.

“La experiencia nos permite saber que cuando hay condiciones de aumento, no es lo mismo partir de 300 casos que de 3 mil casos. Si no bajamos la base de casos nos puede agarrar el invierno con otra ola mucho más potente”, consideró el sanitarista y enfatizó que, frente a nuevas medidas, “lo más importante es bajar la circulación”.

Sobre ese punto, remarcó que “es importante llegar a un acuerdo” y sostuvo que “el mensaje tiene que ser claro y único, y que lo transmitamos todos, oficialismo y oposición”.

“Si no, las medidas se pierden. Si tomamos medidas mal tomadas, la eficacia será menor”, enfatizó.

Sobre la campaña de vacunación, explicó que la población de riesgo de la provincia de Buenos Aires está en 5,5 millones y 6 millones de personas y que ya hay 2,9 millones ya inmunizadas, entre los médicos, equipos de salud y personas de máximo riesgo.

“Nos falta la segunda parte de riesgo, que son 1,5 millón más, nos seguirán faltando 2 millones para cumplir con todos. Esperamos que a finales del invierno puedan estar toda la población de riesgo terminada”, manifestó.