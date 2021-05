Kristalina Georgieva tras reunirse con Alberto Fernández: “Fue una reunión muy constructiva”

Alberto Fernández y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, durante su encuentro en un hotel de Roma, NA.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva afirmó hoy que la reunión de una hora y media que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Roma fue “muy constructiva” y aseguró que los equipos de ambas partes “continuarán trabajando para arribar a un programa”.

“Fue gratificante conocer al Presidente finalmente en persona. Fue una reunión muy constructiva. Discutimos la situación en la Argentina y lo que pasa en la región. Nuestros equipos continuarán trabajando para arribar a un programa”, dijo la titular del FMI en un breve contacto con la prensa al retirarse del hotel Sofitel, donde se desarrolló la reunión en la ciudad de Roma.

El presidente Alberto Fernández señaló por su parte que la titular del FMI es “es muy consciente de la situación que vive Argentina”.

“Es una persona muy consciente de la situación que vive Argentina. Yo la vi muy consciente del problema y muy receptiva. El resto es un tema de negociación”, manifestó el mandatario argentino tras el encuentro que duró alrededor de una hora y media.

Asimismo Fernández añadió: “Creo que fue una reunión constructiva donde insistí en mis planteos que tienen que ver con la reducción de las sobretasas y extender los plazos”.