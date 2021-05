Kulfas cruzó a Pichetto y pidió a la clase política dar “un debate público honesto” – Télam

El ministro se expres a travs de su cuenta de Twitter.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matas Kulfas, afirm este mircoles que “la democracia se empobrece cuando los polticos faltamos a la verdad o nos hacemos eco de noticias errneas y necesitamos un debate pblico honesto”.

Kulfas, a travs de su cuenta en la red social Twitter, dijo que “el aumento del precio de los commodities agrcolas tiene un impacto positivo en nuestras exportaciones y tambin genera tensiones sobre el precio de los alimentos”.

“Esto es particularmente notable en el caso de la carne, el trigo y el maz. Es un hecho objetivo y venimos trabajando para reducir esas tensiones. La inflacin es un problema macroeconmico multicausal. No se resuelve con soluciones mgicas ni voluntarismo”, agreg el ministro.

Kulfas enfatiz que “necesitamos debates sin chicanas sobre problemas complejos para evitar caer en frases inslitas y ridculas como decir: ‘terminar con el problema de la inflacin es de las cosas ms simples que tengo que hacer en caso de gobernar'”, en alusin a un frase de campaa dicha en su momento por el expresidente Mauricio Macri.

A travs de una serie de audios y textos aadidos a la cadena de tuits, Kulfas subraya -en lnea con el ministro de Economa, Martn Guzmn- que “la inflacin es un fenmenos multicausal. No es un fenmeno que tengo como eje en los acuerdos de precios o de algn tipo de control”.

Los acuerdos de precios -como el de la carne- y los controles son “una herramienta que contribuyen en coordinar las expectativas inflacionarias”, agreg.

“Es un programa que empieza hoy y est ofreciendo asado a un precio muy competitivo a 359 pesos por kilo que ofrece 11 cortes de carne a precios populares y que adems est generando un mecanismo de lunes a viernes en supermercados en todo el pas, y adems de esto tambin con el Mercado Central y el Mercado Federal Ambulante”, seal.

Kulfas reiter que “el dato de la inflacin -que el Indec informar este jueves- no lo conocemos todava pero ms all de esta cuestin, estamos preocupados por la situacin de los precios. De nuevo nunca dijimos que esto sea la solucin, son varios elementos. El gobierno anterior nos dijo que era un problema fcil de resolver, as lo dijo Mauricio Macri antes de asumir. Qu hizo? Subi las tasas de inters por las nubes, una pyme se financiaba al 90% o al 100% o sea se funda y con eso se bajaba la inflacin”.

“Qu ocurri? Con esa poltica econmica, la inflacin fue el doble de la inflacin que recibi”, complet.

“Esto es una poltica de orden de la macroeconoma. Estos son programas de ayuda, no es que resuelven la inflacin. S contribuyen a generar una oferta un poco ms barata donde se puede sobrellevar un momento internacional de suba de precios de los commodities y esto es una presin que genera inflacin en todos los pases del mundo”, complet.