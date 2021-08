Kulfas y Moroni se reunieron con la conducción de la UIA – Télam

Los ministros fueron recibidos por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Los ministros de Desarrollo Productivo, Matas Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, se reunieron con la conduccin de la Unin Industrial Argentina (UIA) para repasar la evolucin de los indicadores industriales, el desarrollo sectorial y regional, la agenda laboral y la Industria 4.0.

Los ministros fueron recibidos esta tarde en el tradicional edifico del centro porteo, sede de la entidad, por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; el secretario Miguel Rodrguez, el vicepresidente Guillermo Moretti y el director ejecutivo de la entidad y economista jefe, Diego Coatz.

Fuentes del encuentro sealaron a Tlam que fue “una buena y extensa reunin de trabajo que permiti repasar la agenda positiva que el sector tiene con el Gobierno, en un contexto en que la actividad se est recuperando y hay muy buenas perspectivas que contine as el resto del ao”.

“Los datos de la UIA y los del Gobierno coinciden en que julio, despus del impacto de la segunda ola, presento un crecimiento fuerte de la actividad, con mejora de las exportaciones especialmente a Brasil, con un tercer trimestre que esta empujando la actividad industrial y que va a tener un muy buen desempeo ms all de las elecciones”, agreg la misma fuente.

En la charla no se abordo directamente el planteo que realiz das atrs la conduccin de la UIA sobre la posibilidad de descontar salarios a los trabajadores que decidan no vacunarse y no puedan volver a sus tareas, lo que gener el rechazo del arco gremial y del Gobierno.

“Ese tema no se abord porque la preocupacin comn es avanzar en el proceso de vacunacin, en lograr que todos los trabajadores tengan acceso a su vacuna y reforzar el seguimiento de los protocolos que demostraron haber dado muy buenos resultados en las plantas fabriles de todo el pas a pesar de la compleja situacin sanitaria”, se explic.

La actividad manufacturera en julio creci 3,9% por encima del mismo mes de 2019 y un 5,2% en relacin con el promedio de aquel ao en que an no se registraba la afectacin de la pandemia de coronavirus, de acuerdo al Centro de Estudios para la Produccin (CEP XXI).

“Estos datos reafirman la tendencia positiva de junio, mes en el cual la actividad industrial alcanz el mayor nivel desde mayo de 2018”, seal el Ministerio de Desarrollo Productivo al dar a conocer el informe del CEP XXI.

En este contexto, durante la reunin, se analizaron las perspectivas de la industria para el segundo semestre del ao, para lo cual la UIA y los ministros coincidieron en la necesidad de continuar trabajando en una agenda que potencie el desarrollo sectorial y federal, la incorporacin de ms tecnologa a los procesos productivos, y la generacin de empleo formal.

En el marco del encuentro, se abordaron la agenda 4.0 y los diferentes programas -tanto a nivel pblico como los que la institucin, que se estn llevando adelante a travs del Centro de Industria X y Ruta XT-.

Estas iniciativas tienen como eje estratgico elevar el nivel de uso de tecnologas a travs de servicios de innovacin a todas las pymes de sectores y regiones, impulsando el desarrollo de proyectos que incorporen soluciones 4.0.

Tambin se destac que esta agenda pone en valor el empleo de calidad, la inversin productiva, el conocimiento aplicado y la innovacin.

Adems, se dialog sobre las estrategias para impulsar la formacin profesional, particularmente la educacin dual.

La educacin dual apunta a promover la convergencia entre teora y prctica, otorgndole oportunidades a aquellos jvenes que finalizaron la secundaria, o se encuentran cursando el ltimo ao.

El objetivo principal es ofrecerles instancias de capacitacin en centros de formacin y prcticas laborales en empresas.

Al cierre del encuentro, las autoridades de la UIA compartieron con los ministros la agenda por la conmemoracin del Da del Industria, que se realizar el 2 de septiembre y las actividades federales que se llevarn a cabo camino a la 27 Conferencia Industrial.