La abstención por temor al coronavirus amenaza las elecciones de hoy en Israel

El aumento de la abstención por temor al coronavirus amenaza con condicionar las legislativas que este lunes celebra Israel. De acuerdo con los últimos sondeos, las terceras elecciones convocadas en menos de un año están llamadas a reeditar el bloqueo político, con una tasa de participación del 70% del censo, en línea con los anteriores comicios. El 7% de los votantes, sin embargo, se plantean dar la espalda a las urnas para protegerse del contagio, según una encuesta electoral.

El sondeo difundido el sábado por el Canal 12 de televisión y otro estudio publicado el jueves por The Jerusalem Post apuntan a que el miedo de los electores a contagiarse por el coronavirus puede provocar una caída en la participación de hasta el 10% en Israel, donde las autoridades han declarado 10 casos de la enfermedad hasta ahora. Más de 5.600 personas, no obstante, se encuentran sometidas a aislamiento en el Estado judío por haber permanecido en contacto con enfermos. El sistema electoral israelí no contempla el voto por correo ni la delegación del sufragio.

Ante esta situación inesperada, el Comité Electoral Central ha habilitado centros especiales de votación para los electores que se encuentran en cuarentena o aislamiento, han informado los responsables del órgano electoral a la Kneset, el Parlamento israelí.





Los colegios electorales específicos serán instalados en tiendas de campaña en varios puntos del país, según The Jerusalem Post. Los votantes sometidos a aislamiento deberán acudir a depositar su sufragio protegidos por máscaras y guantes. Las papeletas de estos centros se introducirán en un segundo sobre esterilizado y serán escrutadas de forma separada.

La votación será supervisada desde cabinas aisladas por láminas de plástico transparente por sanitarios de la Estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja, ya que los funcionarios israelíes que habitualmente están al frente de las mesas electorales se han negado a acudir a los colegios especiales para votantes en cuarentena por temor al contagio.

En este clima de preparativos, ni la alianza conservadora que apoya al primer ministro conservador Benjamín Netanyahu ni el bloque de centroizquierda que respalda a su rival, el centrista Benny Gantz, suman mayoría suficiente para romper el bloqueo. La media de las últimas encuestas de intención de voto asigna al gubernamental Likud 34 de los 120 escaños de la Kneset, los mismos que la alianza progresista Azul y Blanco de Gantz, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas.

Además de la apatía reinante entre los votantes, que vislumbran como una posibilidad cada vez más cercana una nueva repetición electoral en verano, el temor al contagio por coronavirus puede contribuir al desplome de la afluencia a las urnas, generalmente alta en Israel.

Apatía y noticias falsas

Ambos partidos temen además la difusión de noticias falsas sobre casos de coronavirus, como la que circuló el domingo en centro comercial del área metropolitana de Tel Aviv, donde el voto de centroizquierda suele favorecer a Gantz. Los votantes con menor nivel de renta, en su mayoría partidarios del Likud, son sin embargo los más proclives a la abstención por riesgo de contagio, de acuerdo con un informe del diario Haaretz.

El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, ordenó a la policía que actúe contra todos aquellos que difundan rumores sobre la expansión de la enfermedad. Israel ha cerrado sus fronteras a los viajeros de países como China, Corea del Sur o Italia, donde se ha declarado el mayor número de casos, y ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen al exterior. La compañía israelí El-Al ha anunciado el despido de un millar de empleados tras la caída de la venta de pasajes para vuelos.

El primer ministro se comprometió el mismo domingo —en Israel no existe jornada de reflexión— a acelerar la anexión de los asentamientos judíos y del valle del Jordán, situados en el territorio palestino ocupado de Cisjordania, para atraer el voto de los colonos. Pese al impulso electoral experimentado por Netanyahu en la recta final de la campaña, los sondeos no prevén una mayoría de al menos 61 escaños para la actual coalición conservadora en el poder.

La llave de la gobernabilidad va a seguir en manos del exministro de Defensa Avigdor Lieberman, cuyo partido conservador laico Israel Nuestra Casa es el único capaz de romper el empate.

Un eventual incremento de la abstención en pleno avance global de la epidemia de coronavirus, vista por muchos como una plaga bíblica, amenaza con alterar el equilibrio de fuerzas que mantiene bloqueada la gobernabilidad en Israel y provocar un resultado impredecible en las urnas.