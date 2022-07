La agencia espacial de China confirmó la caída de los restos del cohete espacial 5B-Y3

La agencia espacial de China (CMSA, por sus siglas en inglés) confirmó la caída de los restos del cohete espacial 5B-Y3, ocurrida el sábado, la mayoría de los cuales se desintegraron en la atmósfera antes de impactar, al tiempo que negó las acusaciones de la NASA sobre la presunta falta de información sobre la trayectoria específica de descenso.

«El cohete ‘Larga Marcha’ comenzó la reentrada el sábado a la tarde sobre las aguas al sureste de la ciudad filipina de Puerto Princesa en la isla de Palawan», según el comunicado de la CMSA recogido por el diario estatal chino Global Times y citado en un cable de la agencia DPA.

El administrador de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) Bill Nelson, empleó su cuenta de Twitter para acusar a China de no compartir «información específica de la trayectoria» de reentrada.

«Todas las naciones que realizan actividades espaciales deben compartir este tipo de información con anticipación para permitir predicciones fiables sobre el riesgo potencial de impacto de escombros, especialmente de vehículos pesados, como el ‘Larga Marcha’, que conllevan un riesgo significativo para la vida y la propiedad», añadió.

The People’s Republic of China did not share specific trajectory information as their Long March 5B rocket fell back to Earth.

All spacefaring nations should follow established best practices, and do their part to share this type of information in advance to allow…

— Bill Nelson (@SenBillNelson) July 30, 2022