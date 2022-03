La agencia europea suspendió la misión espacial Exo-Mars compartida con Rusia

La Agencia Espacial Europea (ESA) confirmó la suspensión de la misión Exo-Mars, tras la interrupción de la cooperación con la agencia espacial rusa Roskosmos debido a la guerra en Ucrania, decisión que fue cuestionada por la institución que tiene su sede central en Moscú.

En un comunicado, el consejo de gobierno de la ESA le pidió a su director que lleve a cabo un estudio rápido para relanzar la misión denominada ExoMars y buscar alternativas para las otras cuatro misiones programadas.

ExoMars tenía previsto lanzar en setiembre un rover -también conocido como astromóvil- con destino al planeta Marte, con ayuda de una astronave y una estructura de aterrizaje rusas, informó la agencia de noticias AFP.

Statement from ESA Council, 17 March 2022, on the situation arising from the war in Ukraine regarding #ExoMars and other ESA programmes 👉 https://t.co/NpNCZ3ov2S

— ESA (@esa) March 17, 2022