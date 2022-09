La agencia nuclear de la ONU exigió una ‘zona de seguridad’ en Zaporiyia

La agencia nuclear de la ONU reclamó instaurar una «zona de seguridad» en torno a la central ucraniana de Zaporiyia y advirtió que la situación es «insostenible» en la planta, ocupada por tropas rusas y escenario de nuevos combates.

«La situación es insostenible» en esa central, advierte el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por el argentino Rafael Grossi, en un informe de 52 páginas. «Urge tomar medidas provisorias», como «el establecimiento de una zona de seguridad nuclear y de protección», agregaron.

«Los bombardeos en el lugar y en los alrededores deben cesar inmediatamente para evitar más daños en las instalaciones», insistió el OIEA, que se muestra «dispuesto a iniciar consultas».

El organismo también señaló las «condiciones extremadamente estresantes» en las que trabaja el personal ucraniano, bajo control de las tropas rusas.

Desde hace semanas, la confusión reina en torno a la central eléctrica de Zaporiyia, la más grande de Europa, que sufrió múltiples ataques de los que Kiev y Moscú se acusan mutuamente.

Una delegación del OIEA pudo iniciar su visita a las instalaciones el jueves pasado, con dos inspectores que permanecen en el lugar de forma permanente.

Last week, IAEA’s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ)—led by @RafaelMGrossi—traveled to #Ukraine‘s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant, where it set up a continuous presence. Here’s a video overview. https://t.co/kKcnHaT2si

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 6, 2022