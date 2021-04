La agenda electoral internacional de abril – Télam

Por orden cronolgico, las elecciones a llevarse a cabo en el mundo durante el mes de abril de 2021 son las siguientes:

Parlamentarias en BULGARIA

Se renueva la Asamblea Nacional de 240 miembros donde el actual primer ministro, Boyko Borisov, buscar la reeleccin con el apoyo del partido conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB). Por la oposicin se destacan Korneliya Ninova del Partido Socialista Blgaro (BSP), Mustafa Karadaya del proturco Movimiento por los Derechos y Libertades (DPS) y el actor y productor televisivo, Stanislav Trifonov, con el apoyo del partido debutante y populista ITN.

Presidenciales en DJIBOUTI

En este pas del Cuerno de frica la eleccin presidencial se definir entre el actual presidente en funciones desde 1999, Ismail Omar Guelleh, de la Unin por la Mayora Presidencial (UMP) y el empresario, Zakaria Ismael Farah, del opositor Movimiento por el Desarrollo y el Equilibrio de la Nacin (MDEND).

Parlamentarias en SAMOA

El primer ministro samoano desde 1998, Tuilaepa Aiono Sailele Malielegaoi, del Partido para la Proteccin de los Derechos Humanos (HRPP) buscar una nueva reeleccin. Sus contrincantes para pelear por las 50 bancas de la Asamblea Legislativa sern Fiame Naomi Mata’afa de FAST y Wood Salele de Tautua Samoa.

Balotaje presidencial en ECUADOR

Arauz y Lasso en la definicin por la presidencia ecuatoriana

Ms de 13 millones ecuatorianos se encuentran habilitados para definir la presidencia entre el corresta Andrs Arauz de la progresista Unin por la Esperanza (UNES, 32,7 % de los votos en primera vuelta) y el liberal Guillermo Lasso de la alianza CREO – Partido Social Cristiano (19,7 %). De los principales candidatos que quedaron fuera del balotaje, el Movimiento Pachakutik de Yaku Prez -tercera fuerza con el 19,4 %- llam a anular el voto y Xavier Hervas de Izquierda Democrtica -cuarta fuerza con el 15,7 %- llam a votar por Lasso.

Presidenciales en CHAD

Los ciudadanos de Chad definen presidente entre el actual mandatario, Idriss Dby, del Movimiento de Salvacin Patritica (MPS) que busca su sexto mandato y entre los opositores se destacan Albert Pahimi Padack de RND, Flix Nialb Romadoungar de URD, Brice Mbaimon de MPTR, lydie Beassemda de PDI, Tefilo de Yombomb de RNDT y Baltazar Alladoum de Estrella.

Presidenciales en BENN

El actual mandatario de Benn, Patrice Talon, busca la reeleccin presentndose como candidato independiente, los opositores sern Alassane Soumanou de la Fuerzas Cauries para un Benn Emergente (FCBE) y Corentin Kohou de Los Demcratas.

Balotajes regionales en BOLIVIA

En Bolivia, se realizarn 4 balotajes de gobiernos regionales

En segunda vuelta quedaron por definirse cuatro de las nueve regiones del pas. En Chuquisaca competirn por la gobernacin Damin Condori, del partido regional Chuquisaca Somos Todos (CST) y Juan Carlos Len, del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes obtuvieron respectivamente 45,6 % y 39,1 % de los votos en la primera vuelta.

En La Paz se enfrentarn Franklin Flores (MAS, 39,7 % en la primera vuelta) y Santos Quispe (del partido indigenista Jallalla, liderado por Eva Copa, 25,2 %); en Pando lo harn Miguel Becerra (MAS, 41 %) y Regis Richter (Movimiento Tercer Sistema, MTS, 39 %), y en Tarija, lvaro Ruiz (MAS, 38,2 %) y Oscar Montes (Unidos por Tarija, 38,1 %).

Referndum constitucional de KIRGUISTN

Tras las presidenciales de enero que favorecieron ampliamente al actual mandatario, Sadyr Zhaparov, habr una nueva consulta acerca de la aprobacin de una nueva constitucin que pretende pasar a Kirguistn de un rgimen parlamentario a un rgimen presidencial. Proponiendo tambin la posibilidad de una reeleccin presidencial, la reduccin de bancas del Parlamento y crear una Cmara Alta.

Presidenciales y legislativas en PER

Tras varios cambios de rumbo, en Per se eligen presidente y 130 congresistas

Tras los turbulentos cambios de gobierno del ltimo ao, ms de 25 millones de peruanos estn habilitados para definir al nuevo presidente y renovar las 130 bancas del Congreso de la Repblica.

Entre los principales candidatos presidenciales se destacan: el excongresista Yonhy Lescano de Accin Popular, el exfutbolista George Forsyth de Victoria Nacional, Rafael Lpez Aliaga de Renovacin Popular, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, Vernika Mendoza de Juntos por el Per, Daniel Urresti de Podemos Per, Hernando de Soto de Avanza Pas, Julio Guzmn del Partido Morado, Cesar Acua de la Alianza para el Progreso, Ollanta Humala del Partido Nacionalista y Daniel Salaverry de Somos Per.

Parlamentarias en CABO VERDE

En estas islas de frica se renuevan 72 bancas de la Asamblea Nacional, el actual primer ministro desde 2016, Ulisses Correia e Silva, busca un nuevo mandato con el Movimiento por la Democracia (MPD); entre la oposicin se destacan Janira Hopffer Almada del Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde (PAICV) y Joao dos Santos Luis de la Unin Caboverdiana Independiente y Democrtica (UCID).

Parlamentarias en ALBANIA

En este pas de los Balcanes estarn en juego 140 bancas de la Asamblea Nacional, al igual que en 2017 los principales contendientes sern el actual primer ministro, Edi Rama, del Partido Socialista que gobierna con mayora absoluta y Lulzim Basha del Partido Democrtico y jefe de la oposicin.

Referndum constitucional en HAIT

El presidente haitiano, Jovenel Moise, es el impulsor del referendum

A propuesta del presidente Jovenel Moise se llevar a cabo un referendo para la abolicin del Senado y creacin de una legislatura unicameral, pasar a un sistema de gobierno presidencial -el actual es semipresidencial- que incluye la abolicin del cargo de Primer Ministro, la modificacin del sistema electoral para las elecciones presidenciales, permitiendo tambin dos mandatos consecutivos.