«La agenda política de los republicanos está comprada por las compañías de armas»

Carlos López es el líder de los demócratas en Uvalde, la localidad texana que ha vivido este martes un nuevo episodio relacionado con la violencia de armas, cuando un joven de 18 años entró armado en una primaria y mató a 19 niños y dos profesores. Pese a la magnitud de la tragedia, López cree que será muy difícil restringir el acceso a las armas en su país.

En entrevista concedida a 20minutos vía telefónica, López hace un recuento de cómo vivió los hechos su comunidad, una pequeña localidad de mayoría hispana cercana a la frontera con México. Señala que un cambio en la política sobre armas en su estado es muy difícil: «La agenda política de los republicanos está comprada con el dinero de las compañías de armas».

¿Qué clima se vive ahora mismo en Uvalde? Es un pueblo pequeño, casi todo mundo se conoce, somos unos 15.000 habitantes y ahora mismo estamos muy tristes, nadie nunca quiere ver que le pase a los niños algo como lo que ha pasado. Casi todos conocen a alguien que ha sido afectado por esta tragedia: yo tengo un primo cuya niña murió, otro amigo perdió a su niña y un amigo más, que es policía, mataron a su esposa, que era profesora. Casi todos en este pueblo tenemos conexión con alguien que ha pasado por la tragedia.

CARLOS LÓPEZ Líder del Partido Demócrata en Uvalde (Texas, EE UU)

Siendo una comunidad tan unida, la noticia del tiroteo fue un shock. Era cerca de mediodía y recibí una llamada de mi secretaria; yo estaba fuera del pueblo y me dijo que se iba porque había oído que alguien estaba tiroteando la escuela, y se fue a buscar a su hija. Afortunadamente la niña estaba en ese momento en la cafetería del edificio y fueron de los primeros en ser rescatados. El muchacho que asaltó la escuela estaba en en otra aula, con los niños adentro. Pero durante mucho tiempo los padres no supieron lo que estaba pasando; ya casi como a mediodía al fin dieron los últimos nombres de los niños identificados, pero mientras procesaban la escena del crimen no dejaban pasar a nadie.

¿Esperaban en Uvalde que sucediera algo así? Claro que no, es una comunidad muy tranquila. Mi mujer y yo crecimos aquí y hace algunos años nos mudamos a Dallas, pero volvimos al pueblo, donde todo es más tranquilo y estamos más cerca de nuestras familias. Aquí todos nos conocemos, pero no esperábamos algo así.

¿Hay mucha población hispana? Casi todos somos hispanos, estamos a unos 45 minutos de la frontera con México, cerca de Piedras Negras y Acuña [ciudades en el lado mexicano]. Es una área muy segura, porque con toda la política contra los inmigrantes hay muchos agentes federales y policías estatales que a cada rato patrullan el lugar.

El miércoles por la noche Biden dijo en un mensaje a la nación que ya era hora de detener la influencia de los lobbies de la industria armamentística, ¿cree que eso es posible? Me gustaría que hicieran algo así, pero es muy difícil por la situación política. En el estado de Texas tiene mucho poder el Partido Republicano, y han vendido su agenda política. La agenda política de los republicanos está comprada con el dinero de las compañías de armas. Esta es un área rural y es parte de la cultura, pero las leyes están muy atrasadas. Es muy fácil que alguien que tiene problemas psicológicos compre armamento, y mira lo que ha pasado. [Las armas] son parte de la cultura y casi nadie pone atención en ello.

Y a decir verdad, el Partido Demócrata necesita ser un mejor ejemplo a la hora de mandar el mensaje de lo que está sucediendo. Ojalá pudiéramos impulsar ese tema, pero será muy difícil, necesitamos tratar de cambiar la mentalidad sobre las armas en este país, es algo cultural que se necesita cambiar, y a decir verdad los políticos están comprados por esa parte de los lobbies, y no sé por qué no cambian de mentalidad. Si esto no los cambia, ¿qué puedes esperar?

¿Y en la comunidad latina está también muy arraigada la cultura de las armas? Estados Unidos asimila muy bien a los inmigrantes. Cuando pasan a la segunda generación, comienzan a pensar como cultura americana, y parte de esa cultura es la capacidad de tener armas de una forma fácil. Aquí en Texas, si yo tengo una pistola o una carabina, se la puedo vender a un amigo sin papeles y es completamente legal, no hay muchas reglas. Y si la compras en una tienda, a veces te hacen esperar algunos días, máximo cinco o siete para pistolas; y un rifle, si no tienes antecedentes, lo puedes comprar inmediatamente y no hay límite en cuanto a munición.

Las reglas son ridículas, lo puedes comprar todo, a menos que tengas delitos en tus antecedentes, y es muy difícil registrar cada pistola o rifle, porque han cambiado de mano tantas veces que ya no saben quién es el dueño.

¿Cuál es el futuro inmediato para Uvalde? Primero hay que apoyar a la gente para que pueda pasar su dolor, nunca puedes olvidar a un niño que se te muere, especialmente cuando sucede de esa manera. Como comunidad, lo más importante es hacerles sentir que no están solos, que estamos aquí para ayudarles. Estamos tratando de recaudar fondos para ayudar a las familias a las que ha afectado directamente esta tragedia. Solo el tiempo podrá sanar las heridas, y veremos lo que se hizo bien y mal, para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Vamos a tener que hacer autocrítica, los cargos políticos, la Policía, todos, para determinar estándares y políticas para proteger a nuestros niños. Y al mismo tiempo dar un aviso al resto del país: si esto puede pasar en un pueblo pequeño, imagina en otras partes.