Ucrania tiene prisa, pero depende de terceros, y la ayuda occidental seguirá llegando pero no al ritmo que quiere y necesita Volodimir Zelenski. De hecho, Alemania todavía no ha tomado una decisión sobre el desbloqueo de los tanques Leopard por los que clama Kiev. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció ayuda militar a Ucrania por valor de 1.000 millones de euros, pero dio una patada hacia adelante con los tanques: «No hay consenso», reiteró en una reunión de los países del Grupo de Contacto para Ucrania que se reúnen la base militar de Ramstein, precisamente en Alemania. De este modo, a Kiev se le va acabando el tiempo para lanzar otra contraofensiva, sobre todo si quiere prepararse bien de cara a la primavera.

El propio Pistorius ha explicado ante los medios que, antes de cualquier paso, el Gobierno de debe verificar la cantidad y la disponibilidad de los Leopard. «Nos estamos preparando por si acaso», ha dicho, de cara a una decisión final que espera se conozca «cuanto antes», según recogió la agencia DPA. De este modo, el Gobierno de Olaf Scholz no cede a la presión de muchos de los aliados, que llevan días exigiendo un paso adelante de Berlín, siempre timorato en este tipo de decisiones.

Pistorius, sin embargo, sí ha confirmado un paquete de ayuda adicional valorado en 1.000 millones de euros, con lo que el importe total del apoyo militar alemán desde el comienzo de la guerra ascenderá a 3.300 millones de euros. El ministro, recién llegado al cargo, ha confirmado que la prioridad es la defensa aérea de Ucrania. El suministro de tanques ha centrado la atención internacional los últimos días pues Berlín tiene en su mano autorizar la reexportación de los tanques a Kiev, como le piden Polonia y los bálticos.

Estados Unidos, al mismo tiempo, avisa de que «la agresividad de Rusia no tiene límite» pero quita importancia a la posición alemana y alega que «lo importante es la coordinación» y que igualmente «este viernes muchos aliados han anunciado importantes envíos de armas a Kiev». Ese respaldo, expresó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, se mantendrá en el tiempo mientras dura la guerra porque de momento el objetivo es que las tropas ucranianas «tengan éxito a corto plazo».

Aún así, Austin trató de ser realista. «Este año va a ser muy complicado expulsar al Ejército ruso de todo el territorio ucraniano, pero sí puede ocurrir que el frente se estabilice, dependiendo de la entrega de armas y de la formación de las tropas ucranianas», expresó en rueda de prensa, asumiendo una vez más que «esta guerra, como todas, tiene que terminar en una mesa de negociación». Ahí dejó un mensaje directo para el Kremlin: «El presidente Putin puede poner fin a esta guerra hoy mismo, porque además estamos viendo que está siendo una catástrofe para Rusia».

Además, Austin entiende el contexto y va en el sentido de los cálculos que hace Zelenski. «Tenemos una ventana de oportunidad de aquí a primavera, cuando pueda haber contraofensivas. No es mucho tiempo», expresó el alto cargo estadounidense. El secretario de Defensa ha querido dejar claro que la asistencia militar a Ucrania es un «esfuerzo combinado» y no depende solo de transferir un tipo de armamento. Austin ha negado que el Ejecutivo alemán vincule el envío de sus tanques a que Estados Unidos haga lo propio con los tanques M1 Abrams y se ha hecho eco de las declaraciones a este respecto de Pistorius. «Él fue claro sobre esto, la noción de desbloquear uno con otro no es un tema para mi, ni para el ministro alemán tampoco», sentenció. «Todos podemos hacer más», asumió durante su comparecencia.

«Hay que ayudar a Ucrania a que gane esta guerra»

Quien también está presionando para que Ucrania reciba tanques es la Unión Europea, y así lo expresó este viernes el Alto Representante, Josep Borrell. «Hay que ayudar a Ucrania a que gane esta guerra», defendió el jefe de la diplomacia europea en declaraciones a los periodistas con motivo de la recepción del Premio Nueva Economía Forum 2022 en el Teatro Real de Madrid.

Matizó, no obstante, que los países europeos no están «en guerra con Rusia» y que durante estos últimos meses se han tomado «todas las precauciones» para que la ayuda militar brindada a Kiev, también la militar, «no se convierta en beligerancia». En todo caso, el vicepresidente de la Comisión pide no caer en la complacencia. «Sería absurdo pensar que Rusia ha perdido la guerra o que sus militares son incompetentes», ha advertido, incidiendo en que «hasta ahora la lleva perdiendo pero tiene todavía enorme fuerza y capacidad para seguir haciéndola». El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, siguió por el mismo camino: «Rusia se está preparando para nuevas ofensivas, por lo que es urgente intensificar el apoyo para permitir que Ucrania gane y retome el territorio ocupado».

Otro papel diferente en el panorama geopolítico actual es el de Turquía. Su presidente, Recep Tayyip Erdogan, expresó este viernes su disposición a realizar «contribuciones significativas» para lograr la paz. Erdogan ha hecho hincapié en que su país permanece preparado y la espera de poder ejercer el papel de mediador en un proceso de paz entre los dos países cuando sea necesario. Desde Ucrania, la presidencia ha confirmado estas conversaciones y ha incidido en que Erdogan y Zelenski han tratado «en detalle» las gestiones diplomáticas necesarias para implementar la fórmula de paz propuesta por el mandatario ucraniano.

Asimismo, las partes han abordado los últimos acontecimientos registrados sobre el terreno tras casi un año de guerra, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia. Por su parte, Zelenski ha agradecido a su par turco los esfuerzos llevados a cabo en el marco de la guerra y le ha pedido ahora colaborar en las negociaciones con Rusia para facilitar la liberación de «presos políticos» del Kremlin, así como rehenes, prisioneros de guerra y menores deportados por la fuerza.