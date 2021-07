La AMIA realizará un acto por el aniversario del atentado y otras actividades – Télam

Como el ao pasado la conmemoracin del atentado ser virtual y se podr seguir por las redes.

La Asociacin Mutual Israelita Argentina (AMIA) realizar el prximo viernes 16 de julio el acto central por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provoc la muerte de 85 personas y ms de 300 heridos, y la actividad este ao se har nuevamente de forma virtual bajo el lema “Conectados contra la impunidad”.

El acto, que se sumar a una serie de actividades que la mutual lleva adelante en redes sociales desde la semana pasada, se realizar dos das antes de la fecha en que se produjo la explosin para facilitar una mayor participacin, al tratarse de un da hbil.

Cuando la justicia no llega, aunque pase el tiempo las marcas y las heridas abiertas en toda la sociedad no logran cicatrizar. A 27 aos del atentado contra la AMIA, seguimos haciendo memoria y exigiendo justicia. CONECTADOS CONTRA LA IMPUNIDAD. pic.twitter.com/ygKOmWZ8Vf InfoAMIA (@InfoAMIA) July 1, 2021

La convocatoria

El evento, que comenzar a las 9:53 del viernes, hora exacta en que un coche bomba explot contra la sede de Pasteur 63 de la Ciudad de Buenos Aires, es convocado por la AMIA, la Delegacin de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y Familiares de las Vctimas.

Las organizaciones invitaron a participar del evento a travs de la consigna “Desde donde ests, dec presente. Sigamos haciendo memoria y exigiendo justicia”, que podr ser seguido desde las redes de la mutual AMIA on line en el canal de YouTube y en la pgina de Facebook.

El titular de AMIA, Ariel Eichbaum, quien ser orador en el acto en el que se nombrar a las vctimas mortales, convoc “a que nos acompaen el viernes 16, para renovar juntos el reclamo de justicia y castigo a los culpables” y advirti que “como sociedad, no podemos aceptar convivir con la impunidad”.

“A 27 aos del atentado, genera estupor el hecho de que el doloroso saldo de destruccin y muerte causado por el accionar terrorista no encontr an sancin alguna”, expres Eichbaum y manifest que “la falta de justicia es una asignatura pendiente de nuestra democracia que acrecienta el dolor y no permite aliviar una herida que se profundiza a medida que transcurre el tiempo”.

La mutual inform que quienes quieran acompaar el reclamo de memoria y justicia en el acto podrn participar de la recreacin digital del momento en que se mencionan los nombres de las 85 vctimas, a travs del uso de un filtro fotogrfico disponible en el sitio www.amiamemoria.org/serparte, donde una gua explica cmo tomarse una foto y sumarse de modo virtual al homenaje.

Ariel Eichbaum, el titular de la entidad mutual y su reclamo de justicia.

Otras actividades

AMIA, en tanto, inici la semana pasada una serie de actividades conmemorativas, entre ellas la que denomin “Plaquetas”, con la que por primera vez realiza un homenaje institucional a los 25 empleados de la AMIA que fallecieron en el atentado: para ello se colocaron placas con sus nombres en los sectores donde trabajaban.

As, con la presencia de familiares, se colocaron placas en el rea de Socios y Desarrollo, donde se desempeaban Marisa Raquel Said y Rosita Perelmutter; en el de Cultura, de la que formaba parte Abraham Jaime Plaksin; y en Programas Sociales, donde cumplan sus tareas Silvana Sandra Alguea de Rodrguez, Yanina Muriel Averbuch, Noem Graciela Reisfeld y Marta Andrea Treibman.

Las otras placas fueron instaladas en el rea de Sepelios Comunitarios, a la que pertenecan Norberto Ariel Dubn, Fabin Marcelo Furman, Jos Enrique “Kuky” Ginsberg, Agustn Diego Lew, ngel Claudio Ubfal y Rita Noem Worona; y en Seguridad, donde prestaban sus servicios Naum Band, Carlos Isaac Hilu, Gregorio “Heshele” Melman, Ricardo Hugo Said y Mauricio Schiber.

Otras se colocaron en el Centro de Documentacin e Informacin sobre Judasmo Argentino, en el que trabajaba Mirta Strier; y en la Secretara General de AMIA, donde Nan Bernardo “Buby” Mirochnik cumpla sus funciones como mozo de la institucin.

Esos homenajes continuarn el prximo mes en el Servicio de Empleo, donde trabajaban Dora Belgorosky y Susy Wolynski de Kreiman; y en el rea de Infraestructura, de la que formaban parte Carlos Avendao Bobadilla, Jacobo Chemauel y Olegario Ramrez.

En tanto, la muestra virtual “Retratos” fue presentada el jueves pasado y, bajo el ttulo “Ese da”, expone el trabajo de la fotgrafa Alejandra Lpez, quien retrat a sobrevivientes del atentado, al que se puede acceder a travs del catlogo virtual en el portal web: http://esedia.amia.org.ar.

En redes sociales, en tanto, la mutual difundi videos con testimonios de familiares de las vctimas, con el lema “Vivirn tanto como nosotros, porque los recordamos”, y otro realizado por el grupo de percusin “La Bomba de Tiempo” y el rapero XXL Irione, con el que busca llegar con su mensaje a las generaciones que no tienen memoria vivencial del atentado.

En el marco del 27 aniversario del ataque a la sede de la AMIA, se realizar el prximo jueves 15 de julio el Foro de Parlamentarios contra el Terrorismo, organizado por el Congreso Judo Latinoamericano (CJL) y la presidencia de la Cmara de Diputados, que se realizar por videoconferencia y funcionar como marco para generar y fortalecer polticas que enfrenten el flagelo del terrorismo internacional.