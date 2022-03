LA ARGENTINA DEL ACUERDO. | 7 miradas

Daniel Marx. La re-reestructuración de la deuda dependerá de cómo evolucionen las variables aquí y en el mundo. La mayoría de los países no tiene problemas en refinanciar la deuda sin recurrir a una reestructuración. Pero esto es Argentina e importará mucho no sólo la evolución del país de acá a 2024 sino la dirección de lo que se vea de 2024 en adelante.

Los compromisos no son tan altos comparados con otros países y con nuestra historia. Pero en 2024 empieza a pagarse amortización de la deuda reestructurada con los bonistas y habrá que ver si efectivamente no se negocia un nuevo programa con el FMI que a su vez evaluará la sostenibilidad de la deuda de ese momento y hacia adelante.

La deuda en el sector público es hija de un faltante de caja debido al déficit o por refinanciaciones de la deuda que no se pueden lograr. Pero también está la deuda del sector privado. Creo que en Argentina hay que ver cómo evoluciona el balance de divisas y en los útlimos años tuvimos superávit comercial importante mientras la reservas cayeron. Esta diferencia se debe a movimientos financieros producto de que no ingresa mucha inversión y muchos argentinos que buscan refugio en dólares. En un país más normal no hay brecha cambiaria y los incentivos del sector privado están enfocados en cómo producir más. Acá se trata de conseguir el dólar lo más barato posible y eso presiona las reservas.

Si uno toma dólares en el momento en el que el peso está apreciado y tiene en cuenta que la deuda es a mediano y largo plazo, lo más probable es que la apreciación se revierta. Diría que cuando el peso está apreciado es cuando los gobiernos están más tentados a tomar deuda en dólares para sostener la apreciación y eso es algo que luego se vuelve en contra. Eso ocurrió muchas veces en Argentina. El Gobierno tiene muchos más gastos en pesos que en dólares y en la medida que desarrolle un mercado local de deuda en pesos le dará más estabilidad a la economía.

Los desafíos para cumplir las metas con el FMI se empezarán a ver cuando pase la cosecha, más para fin de año”.

La alternativa de no acordar era peor. Pero me parece que se podría haber hecho algo más para optimizar el desempeño posterior de la economía. Lamentablemente no está contemplado en la discusión.

El acuerdo supone enfriar el sector público; lo que no queda claro es cómo se hará para reactivar el sector privado”.

– El acuerdo con el FMI supone básicamente que hay un motor de la economía sobrecalentado, el déficit del sector público. Hay que bajarle la temperatura a ese motor y se entiende. Pero no veo que se busque darle un impulso al motor que pueda movilizar la economía para compensar el otro que la enfriará.

Otro motor:

– Las confianzas del consumidor y del inversor. Las personas y las empresas deberán volcar recursos en la economía en los próximos años para compensar los que el sector público retire. Eso no está claro en el acuerdo.

Hay problemas crecientes en la administración del comercio exterior y habría que simplificar su funcionamiento. Tenemos un sector que se expande enormemente como el de exportaciones de servicios que genera miles de millones de dólares y hay operaciones informales, que el Gobierno no las registra.

Los controles al dólar continuarán. No se puede subir el dólar para cerrar la brecha. No tanto por la repercusión en el poder adquisitivo de la gente. Pero también se genera esta nueva dualidad de la economía que tiende a crecer porque aprovecha el capital humano y está bien. Pero de vuelta, la economía no captura el total del valor agregado que genera la mayor actividad. Y no se trata de informalidad o formalidad porque cuando una empresa traslada el domicilio al exterior se trata de un movimiento formal pero lo cierto es que el Estado no captura todo el valor agregado.

Cuándo se vio la magnitud en los 70 y los 80. También un período después de 2011.

En el exterior está difícil el acceso al crédito. El llamado efecto código postal pesa muchísimo. Si sos Argentina te cobran más aunque cotices en Nueva York y hay que buscar mecanismos para bajar ese efecto como llevar el dinero afuera. Una empresa que tiene un proyecto a 5 años y busca financiamiento tiene un problema para financiarse.

– Si el acuerdo con el FMI lleva a un enfriamiento de la economía porque el sector privado no tiene, al menos por ahora, cómo generar recursos para compensar el ajuste que habrá con certeza en el sector público, ¿qué nos espera? ¿no tiene razón el kirchnerismo duro?

– Más allá de 2022, la economía podría aspirar a crecer un poco más que la población, entre 2% y 2,5%. No más. La tasa de inflación seguirá alta. La situación seguirá siendo vulnerable a los vaivenes del contexto internacional. Repito, sin la ayuda del FMI la situación sería más volátil y difícil. Y que lo que nos otorga es un puente para solucionar la estrechez financiera.

El desafío de Guzmán será a partir del tercer semestre. Si se ve un desvío fiscal por ejemplo, los mercados anticiparán una nueva negociación con el Fondo por un waiver y eso presionará las reservas dificultando alcanzar el objetivo de acumulación de reservas.

Porque habrá pasado la cosecha, tendremos más claro cómo viene funcionando la política fiscal y cómo se manejan las ansiedades del gobierno y del mercado.

– ¿Qué le interesa al FMI en esta historia?

– Para el Fondo no se trata de dar plata nueva. Se trata de administrar el riesgo de un crédito al cual ya está sometido. También el FMI tiene una cuestión reputacional, esto es, cómo sería abandonar a un país a su suerte y que se lo ve asociado al FMI.

Nos costará salir. Si en teoría Argentina tuviera superávit en la cuenta capital pero no provocado por el financiamiento del sector público, se acercaría a una salida.

Pagarle al FMI no es equivalente a bajar la deuda. Una cosa es administrar la deuda en su conjunto, logrando que en un momento favorable de la economía local o el ciclo internacional, se achique en términos relativos. Y otra cosa es la relación o cómo uno se lleva con un acreedor en particular. Creo que lo que el FMI quiere y Argentina eventualmente también, es buscar alternativas para depender menos de una relación condicionada.

Para mí la alternativa de no acordar es peor y sí puede haber algo mejor.

– El Gobierno se jacta que el acuerdo no incluye reformas estructurales, ¿ganó con eso?

Tuvimos décadas de alta inflación y bajo crecimiento. Con el FMI y sin el FMI. Entonces no veo por qué tenemos que aferrarnos a algo que dio resultados pobres mientras el mundo ha evolucionado. Estudiemos qué es lo que conviene para adaptarse a un mundo que va cambiando y evolucionando.

Creo que sí, el éxito del acuerdo dependerá más de Argentina que del Fondo Monetario.

No digo que eso no exista y lo digo con experiencia en el campo. A veces el FMI arma un programa con condiciones y supuestos que no se dan. He visto acuerdos donde de una combinación de factores climáticos adversos y caídas de precios internacionales, no fueron contemplados y generó un problema importante a la hora de la implementación. A veces el organismo no se hace cargo de cómo administrar el crédito e incluso impuso políticas que llevaron a debilitar la situación del crédito y hasta la política local. También hubo casos en los que el Fondo terminó saliéndose. Pero este programa me parece distinto en el sentido que tiene una cuestión de seguimiento de la economía argentina, con su mecanismo frecuente de consultas, pero al mismo tiempo la responsabilidad de que la economía funcione es de la Argentina por lo que hablamos antes.

– Veo el peso muy depreciado respecto al dólar financiero libre. En la medida que se encarrile la situación, la devaluación será bastante menor a la inflación. En el oficial, uno tiende a pensar que la cotización no está mal en relación al promedio histórico. Pero la brecha indica que hay presión sobre las reservas y que el tipo de cambio único, si existiese, tendría un peso más depreciado.

– Si logran reactivar el motor de crecimiento del sector privado del que hablábamos podrán evitar. Si no será más difícil. Pasará por ahí.

No digo que el FMI no condicione. Pero el país tiene una dinámica que depende más de lo que haga acá que de afuera”.