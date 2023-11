La Argentina entre la ficción y la realidad

Camino por la avenida Corrientes, partida ahora, por esa peatonal que alberga fantasías y espectáculos a la gorra. Bailarines, malambeadores boleadores en mano, clowns, estatuas vivas, que permanecen hieráticas mágicamente, malabaristas y acróbatas, y un universo de fantasía que sucede a días de piquetes, de crímenes y de arrebatos, de desesperaciones económicas y de elecciones a la vista.

Una escenografía con el Obelisco al fondo que mezcla las salidas de los teatros abigarrados, pizzerías abarrotadas y la nave va, entre evasiones necesarias y a la vez surrealistas, como si todo fuera un sueño.

Una ficción que acompaña a la realidad, porque la realidad si no, sería insoportable. Como el agua y el aire, la ficción parece ser nuestra sangre liberadora. Convivimos con la exasperación, con la inoperancia y con las dagas verbales, políticas y callejeras, como quien sobrelleva una gran infección, tan grande que parece que lo cubre todo y que por eso, genera la sensación de que no existe salida, que esa sepsis crece más y más, y más todavía y no amaina, como si no hubiera salida sino sólo resignación y circo.

Esa locura, esa ceguera, esa anestesia ante esa locura afronta ahora una elección de hierro: Massa o Milei.

Nos hace falta la ficción para tolerar el arduo momento.

Afrontamos la complejísima opción de la libertad.

Como escribió Jean Paul Sartre: “Estamos condenados a la libertad”.

Pero esa paradójica condena de la libertad es la democracia, que llegó a los cuarenta años y sigue en pie y es esa libertad el sendero y el horizonte.

La alteración social sin embargo parece normal y la normalidad una utopía.

Se afirma hasta el hartazgo que “En un país normal” ocurriría ésto o aquello otro; normalidades.

Pero no hay países normales. Me dijo una vez Ernesto Sabato que considerar que la Argentina es el peor país del mundo es una de las formas de nacionalismo.

La locura es en realidad inherente a cada Nación por una cosa o por otra. La nuestra, nuestra enajenación socio mental estriba en paradojas propias. La inflación y la pobreza no parecieran aquejar a uno de sus hacedores, ministro y candidato. Y los delirios de su opositor, y quizás sobre todo los desvaríos del entorno de su opositor, el otro candidato, atraen a millones.

Pero la opción a la que hemos llegado es nuestra opción. Y hay que elegir.

Mientras tanto, legiones de mendicantes hurgan en la basura para comer, otros tantísimos duermen en las calles, otros delinquen como si fuera lícito, y otros muchos consumen como el último día.

El paisaje parece por momentos pintado por Picasso y en blanco y negro. Figuras deformes configuran una escena trágica que transitamos entre piquetes y otras pesadillas.

Como si la pesadilla fuera la vivencia más íntima de cada uno. El crimen además nos acecha y no es sueño.

Y en ese contexto hay que votar y esa es la buena noticia. El voto sostiene a la democracia. Es un paso necesario aunque no suficiente, la piedra fundamental de un sistema que sobrevive en un mar de adversidades. La sensación de encerrona a la que nos conduce el voto es sin embargo la puerta hacia una nueva escena que ya llega.

¿Cómo será el tiempo que adviene?

No sabemos cómo será literalmente el día de mañana, ignoramos que nos aguarda el año próximo desde luego. Pero algo va a cambiar. ¿Para bien o para mal?

La mente de cada votante responsable se debate en dudas. ¿Quién? ¿Por qué estos dos? Porque éstos son los que hemos elegido para lleguen al balotaje. Los candidatos son nuestros candidatos porque son los que nosotros elegimos. La sociedad unge a sus autoridades.

Aunque no lo neguemos, somos nosotros los artífices de nuestro destino.

¿Quien elige sino nosotros mismos?

Nada parece límpido y jovial.

Las figuras de la última historia no se van.

Cristina Fernández no se desdibuja del todo nunca y se yergue algo fantasmal detrás de Axel Kicillof vencedor en la

provincia de Buenos Aires. Y, abrazando políticamente a Milei, Mauricio Macri también dice presente.

Nada impide los desgarramientos de la decadencia, no hasta ahora cuando el hermetismo argentino invierte el tiempo: en lugar de progresar regresa a los traumas más antiguos; a los espejismos.

No se ve lo hay y se visualiza lo que no hay.

Como si no hubiera inflación y pobreza, como si no hubiera descoyuntura mental, como si no existiera la inseguridad y la degradación cultural, el espejismo del destino manifiesto argentino juega con fuego y la cancillería, agónica, pero aún vigente, apuesta por la muerte coqueteando con Hamas como si cortejar al terror fuera gratis.

El candidato oficialista trató de corregir el dislate innominado.

El candidato opositor explícitamente pro israelí, no termina de despejar los interrogantes respecto de su candidata a la vicepresidencia, cercana a un militarismo nacionalista que predica -con justicia- las infamias no sancionadas de los terroristas de Montoneros y del ERP pero que no termina de despejar dudas sobre su posición respecto del Estado represor de la dictadura.

Los clowns parecen asimilarse a los “actores reales” de la política.

¿Quienes simulan más? ¿Los que irrumpen con sus stands ups a la gorra, o los propios políticos que montan el show de la campaña?

La respuesta no es sencilla.

Toda campaña es un show, aunque no se recauda a la gorra.