Diputados| Mario Negri explosivo: «La Argentina esta en pelotas»

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Mario Negri ensayó una demoledora crítica contra el gobierno de Alberto Fernández.

“La Argentina está en pelotas. Los productores, el campo, la política porque no tiene información, la oposición porque no es convocada, los padres porque no saben si sus hijos van a comenzar las clases en febrero, los habitantes porque no saben si meterse en una pileta o sentarse en la silla eléctrica“, disparó el dirigente radical.

Y agregó: “Esto no es un problema ideológico: le pasa a un peronista, a un radical, a un socialista, a uno del Pro o a un anarquista. Estamos tan en pelotas de lo que pasa en este país que a esta hora nos acaban de comunicar que tenemos que elegir cuántos nos queremos vacunar de acuerdo a lo que se pueda espaciar o no la vacuna”.

En esa línea argumental, Negri señaló que “seguramente la vacuna rusa pueda ser muy buena” y aseguró que no tiene evidencias para dudar sobre la Sputnik V.

No obstante, el entrevistado aseveró que la sociedad mira de reojo el antídoto ruso debido a que “el Gobierno la llenó de dudas y le fue dando mala información“ sostuvo en diálogo con Pablo Rossi en Radio Mitre.

“Si no hubiera habido pandemia, estaríamos igual los argentinos porque, a un año, ¿alguien puede decir cuál es el rumbo de la Argentina? ¿A dónde queremos ir? ¿A dónde va el barco que zarpó? ¿Vamos a llegar todos los que vamos arriba? ¿Se tienen que caer un montón?”, planteó.

Al mismo tiempo, Mario Negri consideró que el valor de la palabra “es lo que está deteriorado en este gobierno además de no tener claridad en la gestión” y no dudó en calificar a la administración kirchnerista como “ineficaz”.

Por último, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados aseveró que el oficialismo utiliza políticamente la brecha que divide a los argentinos.

“La grieta es el mejor combustible para mantener al populismo, porque si no tiene plata, tiene que tener concentración de poder y tensión en la sociedad. Tener un enemigo y pelearse con alguien. No adhiero a los extremos porque creo que estos iluminan pero no gobiernan con un rumbo previsible en el tiempo”, concluyó.