La Argentina fue reelegida como miembro del Consejo Permanente de la OACI

La Argentina fue reelegida como miembro del Consejo Permanente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en la 41° Asamblea del máximo organismo de la aviación mundial, de la que participan 193 países y se lleva a cabo en Montreal, Canadá.

El país renovó su banca en el mayor órgano ejecutivo de la OACI con el voto de 148 de los 171 Estados votantes, siendo el país latinoamericano con más votos de su grupo.

“Con este voto de confianza que recibimos de la Asamblea reafirmamos el compromiso para seguir aportando al desarrollo de estándares internacionales para la aviación civil”, afirmó Paola Tamburelli, titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y jefa de la delegación.

We would also like to congratulate the following States for their election to the Council under Part 2:

🇦🇷 Argentina

🇦🇹 Austria

🇪🇬 Egypt

🇮🇸 Iceland

🇮🇳 India

🇲🇽 Mexico

🇳🇬 Nigeria

🇸🇦 Saudi Arabia

🇸🇬 Singapore

🇿🇦 South Africa

🇪🇸 Spain

🇻🇪 Venezuela #ICAOA41

