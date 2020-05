La Argentina recibió tres contraofertas de sus acreedores – Télam

Argentina recibió tres contraofertas por parte de sus acreedores a la propuesta de canje de deuda realizada el 22 de abril, informó esta noche el Ministro de Economía, que ratificó la continuidad del “diálogo constructivo” para alcanzar un acuerdo sostenible con los bonistas.

Así lo reveló la cartera que conduce Martín Guzmán mediante un comunicado en el que precisó que “el ministro, junto a su equipo y los asesores financieros de la República, están analizando las características de estas propuestas y sus implicancias para el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”.

“La República Argentina recibió en el día de la fecha tres contraofertas por parte de sus acreedores a la oferta de canje de deuda realizada el día 22 de abril del corriente año”, expresó el Ministerio, sin precisar qué grupo de tenedores acercó hoy su propuesta al Gobierno ni los detalles de las mismas.

Las propuestas terminaron de dar cuerpo las expectativas que se venían generando en los últimos días respecto a que los bonistas realizarían su contraoferta al gobierno, luego que el viernes pasado venciera el plazo inicial para la aceptación de la propuesta argentina para el proceso canje de más de US$66.000 millones.

El mismo Guzmán, había dicho durante la tarde -al participar de una videoconferencia ante el Council on Foreign Relations (CFR)-, que hasta ese momento no se había recibido “una contraoferta alineada con los principios de sustentabilidad”, pero aseguró que “los acreedores estuvieron trabajando duro para presentar una alternativa”.

“Estamos abiertos para escucharlas”, subrayó.

En esa misma línea, el breve comunicado distribuído esta noche planteó que “el gobierno argentino y los acreedores de la República continúan el diálogo constructivo en pos de alcanzar un acuerdo sostenible en el proceso de la reestructuración de la deuda pública externa”.

La posibilidad de una contapropuesta de los acreedores que pudiera significar un acercamiento en las negociaciones fue uno de los factores que mencionaron los analistas de mercado para explicar el comportamiento de los bonos en dólares, que hoy subieron hasta 11,3%.

En el balance semanal los títulos públicos nominados en moneda extranjera avanzaron 10,9%, y de esta manera el riesgo país se fue acomodando a la baja en los últimos días hasta registrar hoy una caída de 6,80%, hasta los 2.837 puntos básicos, en el marco de la negociación.

El viernes próximo vence el segundo plazo que el Gobierno otorgó a los bonistas para que acepten una oferta de reestructuración de la deuda externa, luego de que fue mayormente rechazada en una primera instancia.

Argentina propone canjear US$ 66.238 en bonos emitidos bajo legislación extranjera por otros títulos con vencimiento a 20 años. Además, no pagar ni capitales ni intereses hasta el 2023, y ese año abonar una tasa del 0,5%, que iría creciendo “hasta niveles sostenibles”, dijo Guzmán al presentar la oferta.

La oferta incluye una fuerte quita del 62 por ciento en los intereses y una del 5,4 por ciento para el capital.

La nueva fecha del 22 de mayo para cerrar la negociación coincide con el día en que Argentina podría caer en default ya que vencen los 30 días del período de gracia para el pago de US$ 503 millones de cupones de tres bonos Global.

Argentina también negocia cómo pagar otros US$ 44.000 millones que le debe al Fondo Monetario Internacional, a los que se suman US$ 2.100 millones al Club de París, y unos US$ 6.000 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación local.