La Argentina recibirá componentes para elaborar 1.600.000 de dosis 2 de Sputnik V – Télam

La Argentina recibir en los prximos das 1.000 litros del componente activo de la vacuna Sputnik V para completar la produccin de cerca de 1.600.000 dosis 2 en la planta que Laboratorios Richmond posee en el partido bonaerense de Pilar, informaron fuentes oficiales.

Las autoridades rusas respondieron as a los reclamos que llevaron a cabo en los ltimos das la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, a raz de las demoras registradas en las entregas del segundo componente.

Ese pedido qued formalizado en una misiva enviada a las autoridades del Fondo Ruso de Inversin Directa (RDIF) que produce el inmunizante contra el coronavirus.

Vizzotti asegur: “la vacuna Sputnik es de las ms eficaces que tiene el mercado y con una dosis es muy similar al esquema completo de AstraZeneca y Sinopharm”.

“La carta de Nicolini -difundida este jueves por varios medios de prensa- es el reclamo de una funcionaria para que se cumpla un contrato firmado. Lo que demuestra que la Argentina no acepta cambios de condiciones ni favorece a ningn laboratorio en particular”, sealaron las fuentes consultadas por Tlam.

Nicolini confirm la autenticidad de la misiva al Fondo Ruso de Inversin Directa (RDIF) en el que se reclamaba la entrega de segundas dosis de Sputnik V.

La asesora remarc que con ese procedimieto se activaron “mecanismos para encontrar las soluciones” ante el incumplimiento del contrato por parte del laboratorio.

“Luego de esa nota, Argentina recibi la semana pasada ms de medio milln de dosis del componente dos de Sputnik V. Richmond ha recibido casi ms de medio milln para fabricar ac. Se activan mecanismos para encontrar las soluciones”, sostuvo en dilogo con Radio con Vos.

Nicolini, que este jueves tiene programada una reunin con la produccin de Rusia, consider que “es necesario ponerse serios y duros” para exigir que se cumplan los contratos.

En relacin con el avance del plan de vacunacin, Vizzotti afirm que Argentina “tiene muchas dosis para adultos” en la actualidad, y que se inocula “a un ritmo muy acelerado”.Foto Rubn Paratore

“Es una nota dentro de las tantas notas, llamados telefnicos, reuniones e incluso viajes que tenemos con el Fondo de Rusia como con todos los fabricantes y productores de vacunas para que puedan llegar a la Argentina lo antes posible”, coment.

A su vez sostuvo que la comunicacin entre ambas naciones “es muy buena, constante y de colaboracin” desde un primer momento.

“Fruto de esa buena relacin es que la Argentina ha sido prioritaria en el envo de vacunas y que un porcentaje muy alto de todas las que se exportan desde Rusia se destinen a nuestro pas”, coment.

Por otra parte, la funcionaria explic que la escasez de vacunas es un problema en todo el mundo y destac que la Argentina “est entre los primeros pas en provisin de imnunizantes contra el coronavirus.

Por su parte, Vizzotti afirm en declaraciones radiales que “el trabajo que se hace desde el Estado para poder lograr los contratos, por ley se enva al congreso y es una prctica muy comn enviar a los proveedores y discutir los contratos”.

“Ante una situacin mundial como la que venimos viendo y una dificultad en la produccin, es algo muy habitual estas situaciones y estas presiones. Si no la hacemos nosotros, la hacen otros”, explic la ministra.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicols Kreplak, ponder el contenido de la carta de Nicolini a las autoridades rusas, al considerar que se refleja “una defensa de los intereses nacionales” en un momento en el cual se verifican incumplimientos por parte de los laboratorios extranjeros que producen frmacos contra el Covid-19.

“La carta responde a intereses nacionales. Me pareci muy interesante y me parece que tampoco hay que hacer de esto algo que sorprenda demasiado. Todos los laboratorios, en todos los pases del mundo no se ha cumplido los esquemas pautados por diversas razones”, observ Kreplak en declaraciones radiales.

Y al respecto, agreg: “Mi interpretacin es que estn planteando una condicin argentina para garantizar que se cumpla con el contrato, es una negociacin con el laboratorio en ejercicio de la soberana nacional”.

En ese sentido, la funcionaria consider en una entrevista con El Destape Radio que “el desafo que tiene ahora el Estado pasa por “completar esquemas de la Sputnik porque de Sinopharm hay cantidades suficientes y de AstraZeneca se reciben”.

“Recibimos la semana pasada 550 mil dosis de Sputnik. Como resultado de esta negociacin, de este mail, de esta presin, se est acelerando muchsimo el trabajo desde Richmond sobre todo para la dosis 2. Estn formulados y esperando el control de calidad unas 183 mil dosis”.

La ministra consign que en la reunin que se celebr la semana pasada en el Consejo Federal de Salud se avanz con las autoridades provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para consensuar “qu se va a hacer con esta donacin de vacunas Moderna que “es la ms grande que se ha hecho a un pas de Latinoamrica”.

“Estamos a la espera de la autorizacin para poder usarlas en adolescentes. Ese es el motivo por el que todava no se han distribuido. Siempre pensamos en Moderna para la vacunacin en adolescentes y al darse la donacin, nos pareci muy estratgico esperar una o dos semanas para ver si se puede obtener la autorizacin para proteger a este grupo”, observ la ministra.

En relacin al avance del plan de vacunacin, Vizzotti afirm que Argentina “tiene muchas dosis para adultos” en la actualidad, y que se inocula “a un ritmo muy acelerado”.

“En Latinoamrica, a diferencia de algunos pases de Europa, se confa mucho en la vacuna. La recepcin de vacunas y el ritmo de aplicacin es muy ms acelerado de lo que todos hubiramos pensado”, subray.