La Argentina reiteró en Naciones Unidas su condena a la invasión de Rusia a Ucrania

La Representante Permanente de la Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la embajadora María del Carmen Squeff, reafirmó la «condena» del país a «la invasión a Ucrania» y volvió a reclamar a la Federación Rusa que «cese inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza, así como las operaciones militares en territorio» extranjero.

Así lo expresó al exponer en el undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General del organismo internacional, en la ciudad de Nueva York, donde también remarcó la coincidencia en las instancias multilaterales sobre la necesidad de «cooperar para desactivar ese conflicto» y promover «el regreso a la mesa de negociaciones».

«La República Argentina condena la invasión a Ucrania y reitera a la Federación Rusa que cese inmediatamente en el uso ilegítimo de la fuerza, así como las operaciones militares en territorio ucraniano», señaló el pasado martes Squeff en un discurso pronunciado en esta sesión de la ONU, según informó la Cancillería en un comunicado.

En ese marco, la representante argentina afirmó: «Nos encontramos reunidos en la Asamblea para defender los principios fundamentales de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad internacionales. La situación de Ucrania no puede ser ajena a esa finalidad fundamental de esta organización. Hemos pedido a todas las partes involucradas en la situación generada en Ucrania desescalar el conflicto».

«Es por ello que coincidimos en hacer un llamado al secretario general ( de la ONU, António Guterres) y a todas las instancias multilaterales existentes, a cooperar para desactivar este conflicto y el regreso a la mesa de negociaciones de todas las partes involucradas para alcanzar una solución a través del diálogo político, negociaciones directas y todos los medios pacíficos que puedan servir para detener la violencia y ayudar a lograr una paz justa y duradera», añadió.

Por otra parte, Squeff destacó el mensaje que Guterres formuló días atrás, en el que señaló su preocupación por la decisión del Gobierno ruso de poner en alerta a sus fuerzas nucleares en medio de la intervención militar que lleva a cabo en Ucrania.

«Hemos establecido principios claros con respecto a las armas de destrucción masivas, en particular el uso de las armas nucleares. Defendemos el uso pacífico de la energía nuclear y la no proliferación, debemos avanzar hacia la destrucción total de un armamento que amenaza con la destrucción del planeta. Hemos insistido en que en momentos como este es imprescindible repetir la importancia de defender la Carta de las Naciones Unidas y el respeto por la preeminencia del derecho en las relaciones internacionales», afirmó.

We are facing a tragedy for Ukraine, but also a major regional crisis with potentially disastrous implications for us all.

The mere idea of a nuclear conflict is simply inconceivable.

Nothing can justify the use of nuclear weapons.

— António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2022