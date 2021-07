La Argentina sumará US$ 4.355 millones del FMI a fines de agosto – Télam

Guzmn vot a favor de la asignacin de los Derechos Especiales de Giro (DEG).

La Argentina sumar US$ 4.355 millones en reservas a fines de agosto prximo, cuando culmine el proceso de asignacin de US$ 650.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a todos los pases que integran el organismo multilateral.

Este ingreso del Fondo es al margen de las negociaciones entre la Argentina y el FMI para un nuevo acuerdo por una deuda total de US$ 44.000 millones, y donde unos US$ 3.800 millones de ese capital se deben abonar en 2021 si no se alcanza un entendimiento en el perodo.

El ministro de Economa, Martn Guzmn, en representacin de la Argentina, vot el martes a favor de la asignacin de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI por US$ 650 mil millones, donde a la Argentina le corresponder un 0,67% en funcin de su cuota de participacin en el organismo, es decir unos US$ 4.355 millones.

El FMI abri esta semana el proceso de votacin de todos los pases que culminar el 2 de agosto, y luego se proceder a realizar la ejecucin de la iniciativa histrica del organismo, que alent desde sus comienzos la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

La votacin de los 190 ministros requiere del 85% de votos positivos para su aprobacin, y se descuenta que resultar favorable a la iniciativa, dado el contexto de la pandemia.

“Hoy Argentina dice s a la nueva asignacin de DEG por US$ 650 mil millones, una decisin multilateral positiva para el mundo y para nuestro pas”, sostuvo Guzmn el martes y agreg: “Liderazgos globales positivos y un trabajo de diplomacia multilateral del que Argentina fue parte hicieron posible este logro”.

Esta iniciativa “permitir fortalecer la posicin cambiaria del pas”, sostuvo el Gobierno argentino. El nivel de las reservas actuales de la Argentina rondan los US$ 43.000 millones.

Precisamente el pas se encuentra en “negociaciones constructivas” y avanz recientemente durante la cumbre de Venecia del G20 en detalles tcnicos en tres reas clave de polticas para: el desarrollo del mercado de capitales domstico, la administracin tributaria y el desarrollo de sectores generadores de divisas.

Segn la ltimas precisiones oficiales, las partes continan negociando por reemplazar el acuerdo Stand by por uno de Facilidades extendidas, a 10 aos de plazo.

Asimismo, hay en danza otra iniciativa multilateral en el FMI para reasignar esta reservas adicionales que distribuya el FMI a pases que no se encuentren en emergencia.

Durante el ltimo encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, se discuti la creacin de un “Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad” para que los DEG de los pases que no los utilicen puedan redistribuirse entre las naciones vulnerables y de ingresos medios.

“Junto a otras naciones, la Argentina apoya la creacin de un mecanismo para redistribuir DEG de pases que no los utilizarn hacia aquellos ms necesitados de liquidez, para lidiar con los desafos de la pandemia y una recuperacin sustentable e inclusiva”, expres Economa.

El vocero del FMI, Gerry Rice precis en una reciente conferencia de prensa que el diseo de este mecanismo an no est definido del todo, como ser, qu tipo de pases recibirn dicha reasignacin.

En este sentido, resta an definir si podrn hacer uso slo los pases ms vulnerables, que ya tuvieron en el pasado una experiencia de reasignacin de DEG; o tambin se incluirn a naciones de ingresos medios, entre los que podra calificar la Argentina.

La ltima vez que requiri de una ampliacin y asignacin extraordinaria de los DEG a los pases miembro fue durante la crisis del 2009, desatada a raz de la bancarrota en cadena de las hipotecas “subprime”, y que comenz en los Estados Unidos”

Rice precis que “por el momento nos concentramos en la asignacin de DEG; luego vendr el Fondo para reasignar y canalizar los fondos (de pases que no los necesiten) que tambin estamos examinando”.

No obstante, seal que “estamos an en una etapa temprana de desarrollo del fondo fiduciario y por lo tanto de saber quin tendra derecho a acceder” a dicho fondo.

“El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los pases miembros”, segn la definicin del Fondo.

El DEG vale hoy 1,42 dlares y se compone de una canasta de cinco monedas: el dlar de EEUU, el euro, el renminbi chino, el yen japons y la libra esterlina.

Segn explic Economa, el DEG “complementa las reservas oficiales de los pases miembros, da liquidez pero no constituye una moneda en s misma en el sentido estricto. Es un derecho potencial sobre un conjunto de monedas”.

Esta definicin es importante, a la hora de ver cules podran ser los potenciales usos de la nueva moneda recibida por la Argentina.