“La argentina tendrá 100% de inflación” – NCN

En un escenario en el que el Gobierno nacional busca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para cumplir con el pago del crédito de 44.000 millones de dólares que la gestión de Mauricio Macri contrajo con la entidad, el diputado nacional José Luis Espert analizó el panorama económico para este año. “Si no hay acuerdo con el FMI se puede llegar a un 100% de inflación”, sostuvo.

“En mi rol de economista profesional, lamentablemente tengo que decirles que el año 2022 va a ser muy complicado para nosotros. El piso de la inflación va a ser el del año pasado, aún acordando con el Fondo Monetario. A la gente le va a costar llegar a fin de mes”, comentó el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Alianza Libertad en el inicio de su análisis.

“Este Gobierno no tiene el diagnóstico correcto de lo que provoca inflación, de qué es lo que tiene que hacer con la deuda, así como Juntos también es otro verdadero desastre”, criticó Espert en diálogo con radio La Red esta mañana.

A continuación, alertó: “El año va a ser complicado. El piso va a ser el del año pasado, aún acordando con el Fondo y si no hay acuerdo con el Fondo podemos llegar hasta 100% de inflación y una crisis”.

Los dichos de Espert se dan el día en el que Santiago Cafiero voló a Washington para mantener un encuentro con Antony Blinken, secretario de Estado y asesor de confianza de Joseph Biden. El Canciller nacional tiene la compleja misión diplomática de explicar la política exterior del Presidente Alberto Fernández y sostener que la Casa Rosada busca pagar el crédito de 44.000 millones de dólares que Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ahí yo le ruego al Presidente que convoque a sesiones extraordinarias urgentes para tratar el acuerdo con el Fondo”, pidió el diputado. “Al acuerdo con el Fondo hay que discutirlo en el Congreso porque así lo dicta la Constitución”, insistió.

Luego, el economista detalló que “es bueno que la gente lo sepa: un acuerdo con el Fondo son cerca de 60 o 70 páginas de números y fórmulas que requiere de mucho tiempo de analizarlas, no de dos o tres días antes del pago al Fondo de 3 mil millones de marzo”. “Si la economía crece algo este año, yo descorcharía el champagne y lo firmo hoy”, comentó.

Mañana, el ministro de Economía Martín Guzmán explicará los lineamientos de las negociaciones con el FMI a los presidentes de los bloques de Juntos por el Cambio. “A mi nadie me ha convocado como Avanza Libertad. Obviamente que apenas me convoquen voy a ir porque el tema del Fondo Monetario es un tema de completo interés para la gente. Acá, si no tenemos un acuerdo con el Fondo, vamos a tener una crisis severa. Y si tenemos un mal acuerdo con el Fondo, también. Hay que tener cuidado”, comentó en ese sentido Espert.

El economista, además, realizó un análisis más técnico de la situación argentina en este escenario. “Acá lo crítico es bajar el déficit. Si la recaudación viene creciendo al 60%, nadie tiene por qué bajar el gasto. Con ahorrar una parte importante de la recaudación que viene creciendo es suficiente. No hace falta bajar el gasto, pero sí que el gasto crezca menos que la recaudación para bajar el déficit”.

En este aspecto, el diputado por Avanza Liberad le habló directamente a Alberto Fernández. “Si va a haber aumento de tarifas y si la recaudación viene creciendo casi al 60%, vos como Presidente poné los huevos sobre la mesa: cadena nacional y le decís a los beneficiarios de planes y a los jubilados que se jubilaron anticipadamente, que no les podés aumentar este año su jubilación y sus beneficios de planes porque ahí está el grueso del gasto público para no hacer demagogia. Vas a aumentar menos el ritmo de la inflación”.